BBB 23: Dois ex-participantes voltarão ao programa; público critica decisão nas redes

O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, anunciou na noite deste domingo, 19, que o programa iniciou uma repescagem para trazer dois ex-participantes de volta a disputa pelo prêmio final. Processo já se iniciou com o confinamento de 10 eliminados desta edição que irão disputar, por meio de voto do público, o retorno. Os dois mais votados entram novamente na casa nesta quinta-feira, 23.

A ‘Casa do Reencontro’, que é como foi chamado o local do confinamento, já conta com a presença de Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília. Além deles, o eliminado desta semana, que será revelado na terça-feira, 21, também irá direto para a casa, concorrendo com os demais pela volta.

Tadeu anuncia repescagem de ex-participantes para o programa. Os dois mais votados retornam na quinta-feira, 23. Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

“Ambos voltam sem imunidade e, nesta semana, não participam nem da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo, que, aliás, será autoimune”, explicou Tadeu.

Com a saída não planejada de três participantes, um por desistência e dois por expulsão, programa aposta na estratégia para repor elenco.

Reação do público

Como em todas decisões que ocorrem no ‘BBB 23′, a estratégia do programa teve uma reação por parte do público. E dessa vez não foi positiva. Repescagem foi considerada injusta por alguns internautas que acreditam que os eliminados possuem informações fora da casa que os ajudariam a ganhar.

O PÚBLICO que passou madrugada VOTANDO, vendo o Boninho anunciar REPESCAGEM depois de quem está aqui fora MESMO SENDO CONFINADO saber favoritismo, plantas, enredos, perfil de cada pessoa lá dentro e etc... Ridículo e Injusto com o PÚBLICO! #BBB #BBB23 pic.twitter.com/gUvDbjrYQb — João Guilherme (@eujoaogui15) March 20, 2023

Outra crítica foi pela dedicação do público para eliminar alguns jogadores e que agora podem retornar.

Então toda dedicação da torcida pra eliminar quem queríamos vai por água abaixo? #bbb23 RIDÍCULO — Nat 🤙🏻 (@natalixborges) March 20, 2023

Alguns dos comentários negativos relativos a repescagem vieram de ex-participantes do programa em outras edições, como Laís Caldas, Eliezer (da edição de 2022), Elana Valenária e Gui Napolitano.

Não gostei dessa repescagem, os que saíram já sabem de tudo que rolou, isso vai favorecer os que entrarem e mudar o jogo do pessoal da casa. A maior curiosidade quando estamos confinados é saber o que está acontecendo aqui fora e agora eles vão ter acesso a essas informações 😒 — Laís Caldas 👢 (@dra_laiscaldass) March 20, 2023

Paredão da semana

O décimo paredão do programa teve uma surpresa, tanto para os participantes, quanto para o público do programa. Durante a votação da casa, quando os jogadores foram votar no confinamento, Ricardo, que tinha o poder curinga, teve seu voto anulado por Dania Mendez, participante mexicana que retornou ao ‘La Casa de Los Famosos’ na última semana após intercâmbio no BBB.

A missão da intercambista na casa era a de anular ou dar peso dois ao voto de quem comprasse o poder curinga. Dania escolheu a anulação e fez um vídeo onde tomava sua decisão antes de sair da casa e retornar ao México.

“Eu acho que vou tirar um voto. Ai, meu Deus, Ricardo vai me odiar”, declarou Dania.

Por conta do lugar de vice-líder, Amanda ganhou o poder de indicar alguém ao paredão e enviou a cantora Marvvila, porém a participante saiu da berlinda na prova de bate-volta na qual disputou com Gabriel Santana e Fred, indicados pela casa.

A líder, Bruna Griphao, escolheu Domitila ao paredão, que por ter sido enviada pelo Líder não teve direito de participar da prova de bate-volta.

O paredão final da semana ficou entre Fred, Gabriel Santana e Domitila. O integrante que for eliminado irá direto para ‘Casa do Reencontro’ onde terá a chance de retornar ao jogo caso seja escolhido pelo público.