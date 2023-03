BBB 23: Domitila alfineta carreira musical de Bruna Griphao durante Prova do Líder

A Prova do Líder do Big Brother Brasil 23, que ocorre na madrugada desta sexta-feira, 31, rendeu desentendimentos. Com uma prova de resistência considerada por muitos usuários no Twitter como ‘raiz’, o clima entre Domitila Barros e Bruna Griphao ficou tenso por causa da cantoria da atriz.

Na disputa, que exige concentração e controle emocional, os participantes utilizam as armas que têm para vencer a prova. Essa semana, para pegar a liderança os participantes precisam manter um botão acionado em todos os momentos, com interferência de vento e fumaça.

Durante prova do líder desta sexta-feira, 31, Domitila alfineta Bruna por conta da voz. Foto: Reprodução de Vídeo/ TV Globo

Nesse cenário, Bruna começou a cantar, mas a voz da sister não agradou Domitila. “Tem certeza que quer tentar a carreira de cantora, Bruna?”, alfineta a miss.

“Tá dando dor de cabeça”, acrescenta Domitila. A atriz então responde o comentário da sister: “O problema não é meu”. Em apoio a amiga, Larissa pede para Bruna continuar cantando.

Como o climão no ar, Domitila insiste para que Bruna deixe Aline cantar sozinha. Incomodada com o comentário, a atriz diz: “Você não gosta da minha voz, estou nem aí” e seguiu cantando cada vez mais alto.

Até o momento, Marvvila e Amanda foram eliminadas e oito jogadores seguem na prova.

Dinâmica da semana

Nesta quinta-feira, 30, o apresentador, Tadeu Schmidt, também anunciou como vai ser a dinâmica da semana. Nessa semana, o público terá que votar no participante para ficar na casa, é o ‘Voto Reverso’. Além disso, quem vencer o líder terá o direito de vetar um jogador da Prova do Líder da semana seguinte.

No sábado, 1, terá o leilão do poder coringa, chamado ‘Poder Real’, o participante que arrematar estará imune. No mesmo dia, será realizada a Prova do Anjo, em dupla.

No domingo, 2, durante a formação do paredão, será revelado o poder coringa. A dupla de anjos terá que imunizar uma pessoa em consenso. Tradicionalmente, o líder manda um jogador para o paredão e depois a casa vota. Cada jogador terá que votar em duas pessoas e os dois mais votados estarão no paredão.

Depois disso, só terão quatro pessoas disponíveis para votar. Em seguida, terá o momento ‘Restam Dois’, o primeiro emparedado pela casa terá que dar uma imunidade relâmpago e o segundo, também. Assim, os dois últimos que restaram também estarão no paredão. A prova Bate e Volta será realizada e formado o paredão quádruplo.





