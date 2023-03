BBB 23: MC Guimê é o novo líder após embate ao vivo com Ricardo e advertência de Tadeu

Após seis horas de prova de resistência na noite de quinta-feira, 9, Ricardo e MC Guimê venceram o desafio, mas o embate pela liderança continuou no ao vivo desta sexta-feira, 10. A decisão só veio após advertência do apresentador Tadeu Schmidt.

Com a regra do jogo, em que um membro da dupla seria o líder e o outro receberia um prêmio de R$ 20 mil, os dois participantes tiveram dificuldade para entrar em um consenso pela decisão, visto que ambos não quiseram abrir mão do líder. MC Guimê ficou com o reinado e Ricardo com o dinheiro.

“Se os dois não entrarem no consenso, eles estarão abrindo mão da premiação da prova. Nesse caso, a liderança vai para alguém da dupla que ficou em 2º lugar na prova, ou seja, Amanda ou Sapato”, explicou Tadeu ao público.

Os dois brothers, na tentativa de saírem ambos ganhando, fizeram um acordo interno no qual Ricardo também tomaria decisões caso abrisse mão do líder, no entanto receberam advertência do apresentador Tadeu Schmidt, que salientou que apenas um dos dois poderia tomar as decisões como líder.

No fim, Ricardo cedeu e MC Guimê ficou com a liderança da semana.

Mas a briga não parou por aí. Durante divisão da casa em VIP e Xepa, a dupla tentou novamente tomar a decisão em conjunto. “A gente ganhou essa prova em dupla, eu combinei isso com ele ontem, então ‘Alfacinho’ venha, a gente fez a seguinte escolha: essa pulseira ele vai escolher alguém que nem vai ser surpresa, e eu vou escolher o Sapato”, disse o cantor ao entregar a pulseira do VIP para que Ricardo entregasse a Sarah.

No entanto, ambos foram interrompidos por um novo sermão de Tadeu, que vetou a escolha. “A decisão é do líder, infelizmente a Sarah não vai poder ir para o VIP por causa dessa atitude de vocês”, disse o apresentador.

💬 @tadeuschmidt sobre a divisão VIP e Xepa: "A Sarah já não vai poder porque você passou a decisão pro Alface" 💥👀 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/FgzPOz1RME — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2023

Apesar de tentarem justificar afirmando que a decisão era do líder, Tadeu foi inflexível e reiterou que a escolha não poderia ser feita entre os dois e, como pulseira foi entregue por Ricardo, Sarah estaria vetada de ir para o VIP.

Como ficou a divisão VIP x Xepa?

Após discussões e veto de Tadeu, o líder MC Guimê escolheu Aline Wirley, Cara de Sapato e Ricardo para compartilhar os luxos da casa no VIP.

Enquanto na Xepa ficaram Cezar Black, Bruna Griphao, Fred, Marvvila, Larissa, Amanda, Gabriel Santana e Sarah Aline.

Próximo paredão será quádruplo, entenda a dinâmica

Ainda na quinta-feira, 9, Tadeu havia explicado a dinâmica da semana que levaria a um paredão quádruplo após a prova do anjo que ocorre neste sábado, 11.

Com Domitila já emparedada por conta do Quarto Branco e Fred imunizado, agora o anjo terá de imunizar mais uma pessoa e o líder indicar outra ao paredão.

Para a casa, a votação é diferente. Dividida por sorteio em dois grupos de seis pessoas, os jogadores de um grupo só poderão votar nos participantes do outro grupo, de forma que sairá um emparedado de cada grupo.

O Poder Curinga dará ainda direito a determinar qual dos emparedados dará o contragolpe. Caso ninguém compre a vantagem, os dois participantes emparedados pela casa devem decidir em consenso o contragolpe.

A prova de bate-volta retira ainda uma pessoa dos cinco emparedados, deixando um paredão quádruplo formado para votação.