BBB 23: Ministério das Mulheres publica repúdio: ‘Importunação sexual é crime, não entretenimento’

Em nota publicada na noite desta sexta-feira, 17, o Ministério das Mulheres repudiou o recente caso envolvendo os participantes do Big Brother Brasil, no qual o lutador de MMA Cara de Sapato e o cantor MC Guimê foram acusados de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez. “O episódio de importunação sexual no reality show de maior audiência do Brasil não é um caso isolado”, afirmou a pasta.

Publicada no site oficial do Governo Federal, a nota aborda a criminalidade da ação e comenta que, apesar da expulsão necessária dos autores, “estamos longe do tratamento adequado a estes casos”.

“Desde 2018, importunação sexual é crime no Brasil e, às autoridades, cabe enfrentá-la no rigor da Lei: responsabilizar os agressores e, sobretudo, jamais culpabilizar as vítimas, que devem ser acolhidas e apoiadas”, continuou a nota.

Após a eliminação dos dois participantes, a mexicana Dania Mendez teve uma crise de choro. Em um dos momentos em que se comunicou com a casa, o apresentador Tadeu Schmidt procurou deixar claro que ela não tem culpa de absolutamente nada. Foto: Reprodução de vídeo/Globo

A pasta também acrescenta mais de uma vez a importância de não culpabilizar as vítimas, acolhê-las e puxa a responsabilidade da mídia na reprodução de violências.

“O enfrentamento à violência contra as mulheres é uma luta política urgente que perpassa também a conscientização dos meios de comunicação e de entretenimento sobre as violências simbólicas que eles podem reproduzir”

Entenda o caso

Durante a festa do líder do BBB, entre a noite de quarta-feira, 15, e a madrugada de quinta-feira, 16, as câmeras do programa mostraram MC Guimê passando a mão nas costas e no bumbum da mexicana Dania Mendez, que participava de um intercâmbio no reality.

A influenciadora repele o gesto e retira a mão do outro participante de seu corpo.

Em outro momento, o lutador Cara de Sapato beija a participante, que não retribui e dá leves tapas no peito dele. Em conversa com a produção Dania disse que não se sentiu incomodada pela situação. Na noite de quinta, os dois foram expulsos ao vivo do programa.

Antes da expulsão, as assessorias dos dois agora ex-participantes do BBB divulgaram notas em que pedem desculpas pelas condutas. Segundo a equipe de Guimê, ele exagerou na bebida.

“Como todos vocês, nós assistimos e lamentamos os episódios envolvendo o MC Guimê na última festa dentro do Big Brother Brasil. De antemão, deixamos aqui nossas sinceras desculpas a todas pessoas (sic) envolvidas”, diz o texto. “Guimê acabou exagerando na bebida, o que o fez passar dos limites em alguns momentos. Sabemos que não há justificativa nenhuma e esperamos que ele possa compreender seus erros e atitudes quando estiver aqui fora”, continua. “Firmamos o compromisso de que, quando o Guimê sair do programa, ele verá todas as imagens e acima de tudo entenderá o quão grave se trata o que aconteceu, pedindo desculpas diretamente a quem precisa e revendo todos os comportamentos de ontem. Pedimos desculpas à Lexa, Dania, Bruna, seus familiares e aos fãs”, conclui o texto. Lexa é a namorada do cantor.

A assessoria de Cara de Sapato também pediu desculpas. “Sobre a madrugada: Sabemos que certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira. Por isso, nossas sinceras desculpas a Dania e sua família pelos acontecimentos. Quando sair da casa e ver (sic) essas imagens, Sapato vai precisar entender o que aconteceu, rever comportamentos, se desculpar e aprender que há limites que não podem ser ultrapassados”.

Nesta sexta, já fora da casa, Guimê disse em rede social: “Reconhecerei minhas falhas, tenho um coração humilde e aberto para reconhecer meus erros quando preciso e sei que errei”.

Ambos os ex-participantes, Guimê e Cara de Sapato, agora são alvos de inquérito policial na Polícia Civil do Rio de Janeiro que instaurou uma investigação para apurar a conduta de ambos.

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá (bairro da zona oeste do Rio que abrange a área onde ficam os estúdios da TV Globo, que promove o programa) vai investigar se eles cometeram o crime, que pode ser punido com pena de 1 a 5 anos de prisão.