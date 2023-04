BBB 23: Ricardo vence a 13ª Prova do Líder

Na noite desta quinta-feira, 7, o público conheceu o 13º líder do Big Brother Brasil. Dessa vez, a prova foi realizada em dupla e exigiu várias habilidades dos participantes. Ricardo foi o grande vencedor e se tornou o novo líder da casa.

Na primeira fase da prova, os competidores precisaram escolher peças que se encaixassem em um quebra-cabeça. Cezar e Domitila não conseguiram e foram eliminados.

Ricardo é o 13º líder do Big Brother Brasil Foto: Reprodução de Vídeo/ TV Globo

Na fase seguinte, as três duplas restantes disputaram em uma mesa, encaixando bolas em buracos. Amanda e Aline Wirley perderam e foram eliminadas.

Na terceira fase, as duas duplas finalistas se dividiram em um lançador e um receptor. A dupla Sarah Aline e Ricardo levou a melhor e passou para a fase seguinte.

Na última etapa da disputa, os competidores tiveram que buscar cards em uma piscina de bolinhas durante dois minutos. Ricardo foi o mais rápido e conquistou a liderança.

Como de costume, o novo líder escolheu dois participantes para o VIP da semana. Ele optou por Sarah Aline e Domitila para dividirem o espaço de regalias com ele.

Continua após a publicidade

Dinâmica da semana

Nesta semana, o paredão será triplo, mas com diversas reviravoltas para chegar ao resultado. Primeiro, os dois castigados com o monstro estarão automaticamente no paredão. O líder não poderá receber o colar do monstro. Nesse contexto, o anjo será autoimune.

Seguindo a tradição, o líder vota e a casa indica um participante para a berlinda. Em seguida, a pessoa com o Poder Coringa terá o ‘Poder da Mistura’, que poderá trocar uma das pessoas emparedadas pelo monstro por alguém disponível na casa.

Para a disputa ficar ainda mais acirrada, o emparedado pelo líder poderá salvar uma das duas pessoas emparedadas pelo Poder do Monstro. Após esse momento, a pessoa emparedada pelo monstro que sobrou deve puxar mais alguém para o paredão.

Por fim, os participantes disputam a prova Bate e Volta e formam o paredão triplo.