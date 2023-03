BBB 23: Tadeu anuncia ‘Quarto Branco’ para esta quarta-feira; saiba como vai funcionar

Durante o programa da noite de terça-feira, 7, o apresentador do Big Brother Brasil 2023, Tadeu Schmidt anunciou o retorno do ‘Quarto Branco’ após três anos. A dinâmica começa às 10h desta quarta-feira, 8.

Sem toque de acordar, os brothers terão acesso à área externa da casa, onde um botão estará a postos. O primeiro a apertar vai para o Quarto Branco e deverá escolher um outro participante para ir junto.

Quarto Branco desta quarta-feira, 8, levará dois participantes a uma disputa por imunidade e um carro. Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

A brincadeira, temida em outras edições, desta vez levará os dois jogadores para um duelo dentro de um carro. Quem ficar por mais tempo ganha a imunidade e o veículo. Já quem desistir vai direto para o Paredão, sem direito a Bate-volta.

“Caso duas ou mais pessoas combinem de apertar o botão juntas, o botão não vai ser acionado. Nada vai acontecer até que apenas uma pessoa aperte sozinha”, explica Tadeu.

Para a dinâmica, o apresentador também salienta que, havendo resistência até a quinta-feira, 9, o desfecho ocorrerá ao vivo. Além disso, independente do resultado, os dois participantes do Quarto Branco não poderão participar da Prova do Líder desta semana, que será realizado na quinta.

Quarto Branco em outras edições

A primeira vez que o Quarto Branco apareceu no reality foi na edição de 2009, quando, por meio do Big Fone, o participante Newton levou Ralf e Leo para cumprirem castigo com ele.

Na primeira versão, haviam duas formas de sair do local: apertando o botão vermelho que levaria quem apertou direto para fora do programa ou esperar até a terça-feira, quando o indicado pelos três ao Paredão poderia ser eliminado, fazendo com que estivessem livres. No entanto, Leo apertou o botão no segundo dia e foi desclassificado do programa.

Quarto branco eu só lembro da Gizelly, prior e manu falando mal de tudo que tinha lá pic.twitter.com/dUTDWQBqbA — ℓυмα (@llumav) March 3, 2023

A brincadeira retornou ainda na mesma edição e também no ano seguinte, mas sumiu por 10 anos. Apareceu novamente só em 2020, no Castigo do Monstro indicado pela vencedora da Prova do Anjo, Ivy Moraes. A jogadora enviou Felipe Prior, que puxou Manu Gavassi e Gizelly Bicalho consigo.

O quarto levou os três ao paredão e a única forma de saírem era um dos participantes apertar o botão e ir sozinho para a berlinda, liberando os outros. Quem realizou a missão e se encaminhou foi a cantora Manu Gavassi.