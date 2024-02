Confinados na casa mais vigiada do Brasil, os participantes do BBB 24 não poderão aproveitar o carnaval deste ano. Curtindo apenas festas dentro do reality show, os brothers não assistirão aos desfiles.

Ao contrário do cenário atual, até a décima edição do programa, alguns participantes eram enviados, através de diversas dinâmicas, para curtir a folia fora da casa no Rio de Janeiro ou em Salvador. A prática foi abolida após o BBB 10, ocasião em que Dicesar e Cláudia aproveitaram o feriado no trio elétrico de Cláudia Leitte. Após serem eliminados do Big Brother Brasil 24, os sete ex-BBBs irão aproveitar o carnaval 2024 como nunca. Em entrevista ao Gshow, cada um deles detalhou seus planos, confira:

Os eliminados do BBB 24 irão curtir o Carnaval fora da casa. Foto: Globo | Fábio Rocha

Desde antes de sua participação na casa mais vigiada do Brasil, o merendeiro já havia revelado seu desejo em conhecer o carnaval carioca e presenciar os desfiles na Marquês de Sapucaí.

“Estou mega ansioso, inclusive, falei isso antes de entrar no programa, que isso seria uma das coisas que eu gostaria que o programa me proporcionasse”, explicou Maycon.

A única mulher eliminada do BBB 24 não irá curtir a folia assistindo os desfiles, já que irá realizar um sonho: a lipoaspiração.

A mineira irá passar pelo procedimento em Belo Horizonte.

O terceiro eliminado do reality show vai viajar para Pernambuco e para a Bahia. Primeiro, estará no Bloco Unidos pela Ansiedade e, depois, irá ao Expresso 2222, camarote de Gilberto Gil e família.

“Seria um sonho realizado poder cantar no carnaval de Salvador”, confidenciou o baiano, que quer participar de alguns trios elétricos.

Envolvido em inúmeras polêmicas dentro do Big Brother Brasil, o eliminado vai prestigiar os desfiles de Carnaval em São Paulo e no Rio de Janeiro, no Sambódromo e na Sapucaí, respectivamente.

Medalhista olímpico nas Olimpíadas de Tóquio, Vinicius não irá curtir o Carnaval como os outros ex-colegas de confinamento. Com foco nos Jogos Paralímpicos de Paris, ele irá dedicar o feriado para seus treinos.

O dançarino, que virou meme nas redes sociais por causa de sua postura dentro da casa, irá aproveitar a folia em sua cidade natal, Rio de Janeiro, ao lado de sua família.

O último eliminado do BBB 24 revelou que não recebeu convite para curtir o carnaval nos camarotes. O motoboy irá passar o feriado nos blocos da capital carioca.

“Eu adoraria realizar esse sonho de ir para Salvador agora, as ainda não consigo, a meta é me jogar nos blocos do Rio o quanto conseguir, não faço ideia de como será agora que estou famoso”, declarou.

