BBB 25: Guilherme é o novo líder após eliminação de João Gabriel; veja como foi

Atrás de cada jogador há um tablet com uma frase com cinco letras faltando e o objetivo do jogo é completar a frase primeiro. Cada jogador escolhe um número de 1 a 125 que esconde uma letra que ajuda a completar a frase. Se a letra for uma das que ele precisa, ela entra na frase do participante e fica aparente, sem poder ser escolhida novamente por nenhum outro jogador. Caso a letra não sirva para ele, o número volta a ficar disponível para outro brother.

Há números com carta coringa. O jogador que escolher este número poderá optar entre jogar outra vez ou pegar a letra de um adversário para usar em sua própria frase. O jogador que tiver sua letra “roubada” a perde.