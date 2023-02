BBB 23: Marvvila revela que nasceu com seis dedos; entenda o que é a polidactilia

Na noite desta segunda-feira, 6, Marvvila surpreendeu Ricardo no Big Brother Brasil 23 que nasceu com um dedo extra na mão direita. Em conversa com o colega de confinamento, a cantora assumiu sentir vergonha da condição.

O biomédico percebeu um detalhe na mão da sister, ela explicou que nasceu assim e atribuiu essa alteração a sua “genética fortíssima”. “Meu avô, minha mãe, os filhos da minha mãe, a irmã da minha mãe, os sete filhos da irmã da minha mãe, meus primos, os filhos dos meus primos nasceram assim”, disse.

Leia também Tiago Abravanel reflete sobre desistência do BBB 22: ‘Não me arrependo’

“Eu morro de vergonha. Em cima da hora, eu mandei uma mensagem para a minha dermatologista e falei: ‘Tem como arrancar esse dedinho?’. Aí dela: ‘arranco’. Só que não deu tempo, passou assim [o tempo] e eu já estava aqui”, revelou.

Essa condição se chama polidactilia e, segundo Marcus Vinícius, cirurgião plástico e professor do curso de Medicina da Unifran, é mais comum do que se imagina. “Por ser uma condição hereditária, quando um dos pais têm, a chance da criança desenvolver é de 50%”.

Marvvila revela que nasceu com polidactilia pic.twitter.com/BvCYIkcCRs — Só Mídias (@MidiasSo) February 7, 2023

Polidactilia: tipos e tratamento

O cirurgião explica que a condição pode ser formada apenas por pele, com musculatura e vaso sanguíneo. No entanto, é possível que nasça um dedo completamente formado, com ossos e articulações e a cirurgia neste caso é mais complexa.

“Ela pode ser considerada conforme o local onde aparece. Então, pode ser pré-axial quando aparece do lado do dedão, pode ser central quando aparece entre os três dedos centrais ou pode ser pós-axial, quando aparece no lado do dedo mindinho”, afirma Marcus.

Em relação ao tratamento, o médico explica que é por meio da cirurgia. “O tratamento vai variar em razão dessa questão anatômica, se há formação óssea ou não. Se não a remoção é mais simples. O tratamento vai variar de acordo com a avaliação radiológica”.