Cinco motivos para manter a pele hidratada durante o tratamento oncológico; confira

Já é sabido que o tratamento oncológico pode trazer alguns efeitos colaterais para a saúde e muitas pessoas precisam passar por esses procedimentos diariamente. Para se ter uma ideia, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), apenas no Brasil, a estimativa é de 625 mil novos casos de câncer por ano, considerando os anos de 2020-2022.

Por conta dessa grande incidência no Brasil e no mundo, é preciso investir e procurar tratamentos complementares que ajudem na autoestima do paciente. “A princípio essa ideia pode parecer supérflua, mas manter e até incrementar sua rotina de cuidados com a pele durante os tratamentos de quimio e radioterapia, vão ajudar muito a minimizar desconfortos comuns. Sabemos que algumas consequências diretas dessas terapias afetam a qualidade da pele e de seus anexos, cabelos e unhas”, explica Natália Brezinski, fundadora da Lieve, uma empresa de cosméticos que busca fazer produtos de beleza que melhorem o bem-estar e a autoestima de pacientes oncológicos.

Abaixo, a empresária lista os principais motivos para manter a pele hidratada no tratamento oncológico:

1 - Umidade natural da pele: a pele é o maior órgão do corpo humano, responsável por manter a temperatura interna e formar uma barreira de defesa contra agressões externas - sejam elas mecânicas e até microbiológicas. Para manter essa muralha intacta é importante também manter a umidade natural na camada mais externa da pele, caso contrário, o ressecamento vai se instalar e a descamação vai acontecer. “Por isso, é importante investir em um bom creme hidratante”, explica Natália.

2 - Pensar nas relações afetivas: durante um tratamento oncológico é normal que os pacientes precisem de afeto de seus familiares e amigos. Além disso, brasileiro, por questão de cultura, também já é um povo afetivo que gosta de estar junto o tempo todo. Dessa forma, a pele hidratada contribui para características sensoriais muito agradáveis, uma vez que é possível se ter mais maciez, sedosidade e elasticidade. “Todo mundo precisa de carinhos e muitos abraços. A pele agradável ao tato é um convite para aproximar pessoas queridas”, complementa.

É importante também manter a umidade natural na camada mais externa da pele, caso contrário, o ressecamento vai se instalar e a descamação vai acontecer. Foto: Pixabay / chezbeate

3 - Invista em cosméticos especializados: Todas as células do nosso corpo estão interligadas e se comunicam, passando informações que podem mudar o humor para pior ou melhor. “O simples fato de se cuidar com cosméticos próprios, criados para as necessidades da pele durante esse período, podem proporcionar muito prazer. E essa mensagem levada ao cérebro vai “conversar” com o seu sistema imunológico, enviando a informação de que está tudo sendo bem controlado. Mente positiva, sistema imunológico feliz”, explica a empreendedora.

4 - Melhora o fluxo sanguíneo: ao aplicar os cosméticos, mesmo que com movimentos muito suaves, acontece uma pequena vasodilatação periférica, que melhora o fluxo sanguíneo na sua pele. “E é o sangue que carrega oxigênio e nutrientes essenciais para todo o organismo, inclusive para o órgão mais externo que temos: a pele. Pele oxigenada e bem nutrida, é pele saudável e bonita”, diz Natália.

5 - Autoestima mais forte: finalmente podemos falar que quem se cuida com carinho mostra para a mente que tem muito orgulho de ser quem é. “Autoestima turbinada com atos simples e agradáveis, como hidratar a pele diariamente vão ajudar você a atravessar esse período com a sensação clara de vitória à vista”, finaliza.