Confira 5 formas de como a arquitetura pode acolher pessoas ajudando-as em seus cotidianos

Para alguns, a arquitetura é meramente estética, tendo o papel de embelezar a vida de quem convive em meio à obras arquitetônicas. No entanto, os projetos também possuem o potencial de acolher pessoas das mais diversas formas, tanto trazendo um aconchego para um dia cansativo como abrigando pessoas desprotegidas.

Para se ter uma ideia, uma pesquisa feita no ano passado pela Environmental Protection Agency (EPA), agência de proteção ambiental dos Estados Unidos, revelou que as pessoas passam, em média, 90% de seu tempo em ambientes fechados, indicando o grau da importância de estar em um local que seja acolhedor e aconchegante.

É essencial que as áreas sejam projetadas pensando em seu propósito, que podem ser diversos, como explicam as arquitetas Caroline Monti e Amanda Cristina, sócias-fundadoras da empresa Evertec Arquitetura. “A arquitetura tem, em primeiro lugar, um papel social, que envolve ser um lugar para as pessoas morarem, trabalharem, se divertirem, estudarem, entre as mais diversas funções, essas que devem se adequar às necessidades de cada projeto, que são individuais, variando das mais diferentes formas, como público alvo, localização e objetivos”, explica Amanda.

'“A arquitetura tem o poder de trazer a noção de acolhimento para as pessoas', diz Caroline Monti. Foto: Maura Mello / ESTADÃO

Abaixo, as arquitetas listam 5 maneiras como a arquitetura tem o papel de acolher:

1 - Pensando em causas sociais. A arquitetura tem o poder de facilitar algumas vidas, ajudando no acesso a recursos básicos, entretenimento e dignidade, podendo unir beleza à dignidade. “Hoje, o Brasil é um país de muitas desigualdades, em meio à isso surgiu uma forma de arquitetura denominada aporofobia, que visa afastar pessoas mais pobres, como moradores de ruas, dos centros urbanos. O planejamento urbano não deve ser feito assim, deve contemplar todas as classes sociais e criar um ambiente seguro e confortável de vivência para todos”, exemplifica Caroline.

2 - Cuidando da saúde mental. Ninguém quer morar em um lugar onde se sinta desconfortável, ter sua casa como um lugar de conforto é um dos papéis da arquitetura. “O ser humano precisa de um lugar para chamar de seu, onde possa se sentir seguro e desfrutar de seu descanso. De forma prática, a arquitetura também pode evitar suicídios, planejando lugares que minimizem o risco de pessoas tirarem suas vidas”, relata Amanda.

3 - Impactando a cultura. Muitas sociedades são lembradas por seu estilo arquitetônico, inspirando seus cidadãos e atraindo turistas. “A Sagrada Família de Gaudí em Barcelona, mesmo que ainda em construção, traz imponência e valida a cidade. Nova York é reconhecida por seu skyline, entre outros diversos exemplos de cidades que associamos o nome a seus projetos arquitetônicos”, diz Caroline.

4 - Saúde pública. Pensar em saúde é uma prioridade de qualquer país, estado ou cidade. Arquitetos têm um peso importante em garantir a saúde de uma população. “Existem diversas formas de trazer saúde para as pessoas, criar projetos com áreas livres que permitam exercícios é uma opção, cidades como Amsterdam incentivaram e viabilizaram o uso de bicicletas, outras optaram por criar parque públicos”, cita Cristina.

5 - Criando espaços acolhedores. Por fim, não há nada melhor do que sentir-se bem onde está. “A arquitetura tem o poder de trazer a noção de acolhimento para as pessoas, o sentimento de estar em um lugar que a pessoa está a vontade é fundamental e parte dos princípios da profissão de arquiteto”, finaliza Caroline.





































