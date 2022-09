Especialistas ensinam a cuidar da pele acneica e aceitá-la

Na última segunda-feira, 12, Flavia Pavanelli surgiu em suas redes sociais sem filtro e sem maquiagem , evidenciando manchas, acnes e vermelhidão no rosto. A atitude da atriz e influenciadora digital surpreendeu os fãs, mas também levantou várias questões, como a importância de cuidar da pele diariamente e a autoaceitação.

Apesar da iniciativa ter sido bastante elogiada, Flavia confessou ter tido vontade de “colocar um milhão de filtros” para esconder a verdade sobre sua pele. No entanto, achou importante mostrar a realidade ao público.

Em seguida, a influenciadora digital realizou alguns cuidados para preparar a pele para receber a maquiagem que fez logo depois. “É bom para vocês verem que dá para dar um truque”, observou.

Flavia Pavanelli mostra antes e depois de 'truque' com maquiagem

Com base no caso de Flavia Pavanelli, conversamos com a dermatologista Fernanda Nichelle, que atua exclusivamente na área estética. Ela informou que o surgimento da acne pode acontecer por vários fatores. “O uso de produtos inadequados no rosto que aumentem a oleosidade, alguma desregulação hormonal, medicações, falta de higiene adequada da pele e até mesmo a tendência genética. Todos esses podem ser fatores que podem causar a acne”, explica.

Segundo a médica, a pele acneica deve ser tratada de acordo com a causa específica. “Quando o problema, por exemplo, é uma alteração hormonal, deve-se controlar os níveis hormonais. Quando o problema está na pele por uma higiene inadequada, deve-se fazer uma rotina de pele para que o paciente tenha uma higiene adequada, onde possa controlar a oleosidade. Quando o problema está em uma desregulação sebácea, existem algumas medicações que podem ser usadas tanto via tópica, de aplicação no rosto, quanto via oral para que ajudem nesse controle de oleosidade”, diz.

Como já falado anteriormente, a atriz seguiu o vídeo com um tutorial de maquiagem que escondeu quase que perfeitamente os problemas de sua pele, mas será que é adequado usar make? “Na verdade, não existe uma maquiagem adequada para pele com acne, existem maquiagens que podem ser usadas, que contém alguns ativos secativos como o ácido salicílico. A questão é essa indicação ser correta para o tipo de acne a pessoa tem”, pontua Fernanda.

Sabemos que existe atualmente no mercado uma gama de marcas de maquiagem que promete tratar a pele ao mesmo tempo que a embeleza, mas a dermatologista alerta: “Existem sim as maquiagens que se preocupam em tratar a pele, essas contém os seborreguladores e podem ser, com a ajuda de um médico, indicadas para ajudarem a melhorar o quadro da acne. Mas sempre é importante pedir a orientação de um médico”.

Pele com acne. Foto: Pixabay.com

Acne acima dos 40 anos

Muitas mulheres acima dos 40 anos ainda sofrem com a acne e se surpreendem por ainda terem esse tipo de problema em uma pele mais madura . “Existe um tipo de acne que chama acne da mulher adulta. Essa acne, geralmente, vem por algum tipo de alteração hormonal. E também existe uma acne comum de acontecer na mulher, com uma idade um pouco maior, que é a acne por cosméticos; aquela que surge quando se aplica um creme muito gorduroso na pele, ou por conta de uma maquiagem ou base inadequadas, que acabam obstruindo a glândula sebácea. Então, esses são os dois tipos de acnes que acometem as mulheres mais velhas”, informa.





Sob a ótica da autoaceitação

Já Juliana Mendes ressalta o lado psicológico desse tema que, sem querer ou não, Flávia Pavanelli levou para a web. Para a psicóloga, é muito importante quando um influenciador digital mostra a realidade da vida e fala sobre aceitação.

“Até porque muitas vezes essas pessoas que estão na vitrine acabam comparando a vida offline com a vida online, que é idealizada. Muitas vezes essa vida online mostra apenas uma parte da realidade, repleta de filtros, de recursos que distorcem aquilo que é real. Então, fica muito difícil para as pessoas que estão assistindo, acompanhando, principalmente quando a gente fala de jovens, entender que aquilo na verdade é apenas uma parte da realidade”, destaca a especialista.