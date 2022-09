‘Forma cruel de tratar a obesidade é a adesão precipitada a dietas restritivas’, diz nutricionista

O dia 10 de setembro é uma data especialmente voltada para a discussão, a reflexão e um convite à empatia, pois marca o Dia do Combate à Gordofobia. Segundo dados levantados em julho de 2019 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), um em cada quatro brasileiros é obeso , e essa condição pode desencadear diversas doenças, como diabetes, hipertensão e problemas nas articulações; além das psicológicas. Boa parte das pessoas ansiosas e depressivas também estão acima do peso.

A definição de obesidade mais comum, segundo a nutricionista Larissa Cerqueira, especialista em comportamento alimentar, é simplista. “Mesmo no âmbito da ciência, infelizmente, é simplista e se baseia em uma classificação adotada para fins epidemiológicos, ou seja, carrega o intuito de analisar condições corporais de coletividades e não de indivíduos. Classifica-se como obesidade o Índice de Massa Corpórea (IMC) acima de 30, que é um cálculo que representa a relação entre o peso corporal e altura em centímetros elevada ao quadrado. A mesma desconsidera características físicas particulares como a composição corporal, a localização da gordura no corpo, assim como a presença ou ausência de doenças”, explica.

De acordo com Larissa, estar acima do peso julgado como normal não é um indicativo determinante para recomendação para perder peso para prevenir doença. “Essa concepção além de generalista é preconceituosa, pois não abarca as características nem as necessidades individuais. No tocante ao universo dos profissionais da saúde, aqueles que recomendam o emagrecimento sem conhecer o histórico, nem as reais demandas da pessoa que os procuram, é uma conduta, a grosso modo, gordofóbica”, destaca a nutricionista.

Um pessoa acima do peso, corpulenta ou gorda pode deter uma característica que não foi manifestada por hábitos de vida disfuncionais, ressalta a especialista. “Na verdade, frequentemente a pressão para que essa pessoa perca peso desencadeia sentimentos de rejeição ao próprio corpo e, consequentemente, uma relação não saudável com a comida. Posso citar o comer transtornado ou até o desenvolvimento de um transtorno alimentar propriamente dito. A saúde mental nesses casos é deveras subestimada, e essa sim encontra em risco, já que tradicionalmente profissionais de saúde dedicam mais atenção ao aparente aspecto físico de seus pacientes”, diz.

“O olhar gordofóbico é uma forma de discriminação em todos os ramos sociais ao predispor o entendimento de que a pessoa gorda é antes de mais nada a sua característica gorda, obesa. Essa diferença para o senso comum remete a preguiça, acomodação, gula, doença. Essa interpretação popular enviesada ignora a pessoa humana ao enquadrá-la num lugar social à margem, causando rejeição, repugnância. Uma vez que a pessoa se encontra fora dos padrões de peso ditos saudáveis, a tendência é a rotulação da pessoa como portadora de uma doença, ignorando as causas e saúde do seu comportamento alimentar”, completa Larissa.

A nutricionista salienta que o caráter humano é violado ao estereotipar a pessoa com obesidade ignorando todas as suas virtudes, concomitantemente à não observação fidedigna de outros parâmetros de saúde pelo profissional de saúde que tende a só recomendar o emagrecimento.

“É uma forma de violência social tão danosa quanto o racismo e a misoginia, quando há o ódio, o nojo, a discriminação pelo simples fato de a pessoa ser gorda, negra ou mulher. Uma vez marginalizada, a pessoa não se sente legitimada ao usar um serviço de saúde, de transporte público, não se insere no mercado do vestuário, não é reconhecida e valorizada no mundo do “show business” e , assim, se torna completamente isolada ou decide por “livre e espontânea pressão” se transformar para se encaixar ‘tô fit’”, explica.

“Exemplo dessa forma cruel de se tratar é a adesão precipitada a dietas restritivas e ou medicamentos que atrapalhem a absorção de nutrientes ou que suprimam o apetite. A ciência demonstra que mais de 90% das pessoas que aderem a dietas restritivas retomam o peso perdido, muitas vezes superando o mesmo, além de manterem os hormônios associados à fome e à saciedade desequilibrados mesmo após 1 ano do início da mesma”, continua Larissa.

Para ela, a conclusão clara é que não basta tentar remediar a obesidade, ou combatê-la com mais estratégias invasivas de emagrecimento. “O que interessa é a prevenção a partir da incorporação de hábitos de vida saudáveis que se referem a uma relação pacífica e de variedade na alimentação e ao combate ao sedentarismo. Sustentar um peso é mais saudável do que viver com a oscilação dele, e estar magro não é sinônimo de estar saudável”, pontua.

“Combater a gordofobia não é ignorar a obesidade, é acolher as pessoas obesas para que elas, assim como todas as pessoas, sejam tratadas de forma humana a partir de todas as suas peculiaridades e necessidades”, finaliza Larissa Cerqueira.





A obesidade no mundo

No âmbito mundial, mais de 1 bilhão de pessoas são obesas – 650 milhões de adultos, 340 milhões de adolescentes e 39 milhões de crianças, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). E esse número continua aumentando. A OMS estima que, até 2025, aproximadamente 167 milhões de pessoas – adultos e crianças – ficarão menos saudáveis por estarem acima do peso ou obesas.