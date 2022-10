Lipo HD masculina: plástica em homem é diferente? Cirurgião explica

Continua após a publicidade

Que cada vez mais homens estão deitando na mesa da cirurgia plástica pelo Brasil afora não é novidade para ninguém. Mas será que algumas das intervenções estéticas, de fato, são diferentes das que as mulheres fazem?

“A lipo HD, por exemplo, que é a cirurgia mais buscada e feita hoje no Brasil, consiste em definir determinadas regiões do corpo para salientar a musculatura daquela área. A masculina tem, sim, pontos de diferença se comparada à feminina justamente por esse aspecto da individualidade anatômica dos corpos”, considera o cirurgião Paulo Duarte, especialista do método.

De acordo com ele, na versão masculina, a ideia é definir regiões em que há depósito de gordura usando a aspiração para esculpir relevos, salientar depressões musculares e tirar coberturas de gordura de determinados pontos do corpo.

“Lembrando sempre que a lipo de alta definição não é uma cirurgia emagrecedora, mas diminui, sim, medidas. Ela também aprimora a forma do corpo e ressalta os músculos que já existem”, elenca.

“Depois do procedimento, o paciente tem que adotar uma vida de exercícios para ressaltar ainda mais os músculos, além de decidir uma alimentação boa e regulada para manter o resultado da cirurgia”, conclui.

Outras tendências de cirurgias plásticas masculinas

Rinoplastia

Essa é a cirurgia plástica realizada no nariz. Ela pode ser indicada para corrigir algum desvio, para aumentar ou diminuir o tamanho e até mesmo para mudar o formato do nariz.

Implante de cabelo

Muitos homens sofrem com a queda de cabelo e a calvície, e a cirurgia de implante de cabelo pode resolver esse problema. A cirurgia pode ser realizada com diferentes técnicas, como transplantes ou aplicação fio a fio.

Otoplastia

Essa cirurgia é indicada para quem sofre com as famosas “orelhas de abano”. Os homens que sofrem com esse problema, procuram pela cirurgia de Otoplastia.

Abdominoplastia masculina

Essa cirurgia é recomendada para quem precisa retirar uma grande quantidade de gordura localizada e ainda obter um abdômen mais harmônico e definido.