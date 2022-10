O que é infecção pulmonar? Entenda a doença que afeta o cantor Chris Martin

Continua após a publicidade

Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, anunciou nesta terça, 4, que os shows da banda que estavam programados para o mês de outubro em São Paulo e no Rio de Janeiro serão adiados em virtude de uma infecção pulmonar. Tosse seca ou com secreção, febre alta e persistente, perda de apetite e dores de cabeça são alguns dos sintomas da doença que afeta o cantor.

O médico pneumologista do Fleury Medicina e Saúde, Rogério Souza, explica o que é a infecção pulmonar e como se manifesta no corpo: “É quando um micro-organismo - geralmente bactérias ou vírus - se prolifera no pulmão, causando uma inflamação local. Isso pode progredir até causar o funcionamento inadequado do sistema respiratório, levando à falta de ar e, em casos mais graves, à insuficiência respiratória”.

A infecção pulmonar acontece por dois principais fatores; a exposição a esses micro-organismos que possa facilitar que ocorra com mais facilidade o contágio e a diminuição das defesas do corpo. De acordo com o especialista, as causas ocorrem em função da presença de outras doenças, tratamentos médicos e em situações agudas de estresse.

Segundo o pneumologista, alguns recursos são recomendados para a recuperação completa do pulmão e da plena função de respiração do corpo. “Utilizam-se medicamentos com ação direta contra estes micro-organismos, ou seja, antibióticos ou antivirais, respectivamente”.

Rogério ainda pontua que o tratamento tem uma resolução rápida, entretanto, seguir orientações médicas para a recuperação completa das funções pulmonares é muito importante. “A resposta inicial ao tratamento começa entre 24 e 72 horas, mas a recuperação total pode levar de 3 a 4 semanas, em média. Casos mais graves, que levam à insuficiência respiratória, podem ter recuperação ainda mais lenta”.





