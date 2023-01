Os cuidados com a pele durante o frio

“Embora tenha uma menor incidência dos raios ultravioleta durante o inverno, há uma manutenção da exposição à radiação UVA, que leva a um maior envelhecimento cutâneo” Foto: Jesús López/Creative Commons

Para aqueles que conseguem se exercitar até no frio, Claudia Calvano, da Sociedade Brasileira de Medicina Estética, tem uma dica: “é preciso dobrar o cuidado com a hidratação corporal nesta época do ano”. Em entrevista ao programa Rota Saudável, da Rádio Estadão, Claudia dá dicas de como evitar o ressecamento da pele durante os meses mais frios.

De acordo com a médica, o tempo mais seco facilita com que ocorra esse ressecamento, por isso, é necessário dobrar o cuidado ao praticar atividades ao ar livre. Além da hidratação comum, por meio do consumo de pelo menos dois litros de água por dia, é necessário hidratar a pele também, usando cremes e evitando os banhos muito quentes e prolongados.“Isso faz com que você proteja aquela camada lipídica que mantém a umidade da pele”, explica.

Claudiasugere o uso de sabonetes neutros, a base de glicerina. Ela recomenda, ainda, que se utilize os cremes após o banho, porque o vapor do chuveiro facilita com que o produto penetre na pele. Os hidratantes devem conter ceramida, pantenol e lactato de amônia.

O uso do protetor solar é essencial, até nos dias de ausência do sol, lembra a médica.“Embora tenha uma menor incidência dos raios ultravioleta durante o inverno, há uma manutenção da exposição à radiação UVA, que leva a um maior envelhecimento cutâneo”, diz. Para quem pratica atividades em lugares de frio ainda mais elevado, com neve, o filtro solar deve ser ainda mais reforçado, já que os ventos frios podem queimar a pele, devido a radiação ultravioleta, que chega a ser 20% maior do que na praia, por exemplo.

Em relação aos olhos, a especialista lembra que os ventos secos podem ressecá-los também e destaca a importância dos óculos com proteção UVA. Já os lábios devem ser tratados com hidratante, que devem conter pantenol - que é a vitamina B5 -para evitar as rachaduras. Claudia afirma que esses produtos funcionam melhor que as famosas manteigas de cacau.

A alimentação também conta muito nessa época. O cardápio deve ser rico em vitaminas e antioxidantes para contrapor as necessidades do corpo durante a estação e evitar esses problemas de ressecamento, além de dar mais energia para a prática de atividades nesta época. Frutas ricas em vitamina C ajudam na pele, assim como vegetais crucíferos (couve-flor, espinafre, brócolis, nabo, rúcula, agrião, mostarda, rabanete e couve de Bruxelas), que são antioxidantes naturais e, portanto, altamente indicados.

