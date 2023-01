Problemas relacionados ao tabagismo começam a diminuir logo após a pessoa parar de fumar

Apenas 3% das pessoas conseguem parar de fumar sem ajuda de um especialista Foto: Alessandra/Creative Commons

O número de fumantes vem crescendo no mundo, mesmo com políticas mais restritivas para sua venda e consumo. Estimativas indicam que 8 bilhões de mortes serão atribuídas ao tabagismo até 2030 se não houver ações efetivas de controle de tabaco.

Entretanto, estamos avançando no combate ao problema. Aqui no Brasil, por exemplo, há cerca de seis meses a Lei Antifumo (12.546) foi alterada para proibir, em âmbito nacional, os chamados fumódromos em locais de uso coletivo. Como em 31 de maio teremos o Dia Mundial Sem Tabaco, reunimos alguns bons argumentos para você deixar de vez esse vício.

Alexandre Kawassaki, pneumologista e coordenador do Grupo de Cessação de Tabaco do Hospital 9 de Julho, lembra que, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o tabagismo é causa de, pelo menos, 50 doenças. “O câncer de pulmão é a mais conhecida, porque o fumo tem relação com até 90% dos casos, mas não é a única doença grave que atinge os tabagistas. Entre elas estão o câncer de bexiga, as cardiovasculares, como o infarto, a angina e aneurismas arteriais, impotência sexual, infecções e doenças crônicas respiratórias. Por isso, parar de fumar o quanto antes é muito importante”, afirma.

Conheça alguns dos benefícios de quem deixa de ser tabagista:

Com esses números podemos ter uma ideia de como os efeitos do fim do tabagismo se refletem em uma considerável melhora do organismo ao longo dos anos. No entanto, Kawassaki observa: “apenas 3% das pessoas conseguem parar de fumar sem ajuda de um especialista, até pela ação da nicotina e as demais substâncias no cérebro”, explica.

Aproveitamos que maio é um mês importante na luta contra esse vício e deixamos uma mensagem para o leitor: se você quer ter uma vida mais saudável, procure tratamento e estabeleça uma meta pessoal. Com o apoio adequado e muita persistência, é possível alcançar esse objetivo.

