Quer apimentar a relação? Conheça sete alimentos que fazem a libido aumentar

Todo mundo quer ter uma vida sexual satisfatória. Impressionar seu parceiro com performances inesquecíveis e incrementar as relações sexuais, mas antes de pensar na compra de apetrechos para apimentar a relação ou investir em lingeries e fantasias, especialistas aconselham o consumo de alguns alimentos que podem dar uma ajuda na hora de um sexo mais proveitoso e também alertam sobre alguns hábitos que podem afetar a libido na hora de intimidade.

A nutróloga Karla Confessor Leger indica a ingestão de sete alimentos que podem ajudar na hora da performance sexual e explica as propriedades nutritivas de cada um para bom funcionamento da saúde e consequentemente, de uma boa vida sexual.

1. Ostra – “A ostra possui zinco, fósforo e iodo, que são elementos relacionados à produção de testosterona e é um hormônio decisivo na libido. O aumento de testosterona na mulher ajuda na lubrificação vaginal, então por isso ela é um alimento afrodisíaco”, ensina a nutróloga.

2- Amendoim – “É um alimento energético, rico em vitaminas do complexo B, principalmente a B3 e a niacina, que colabora para vasodilatação sanguínea. Com isso, ele tem o potencial para aumentar o apetite sexual pela lubrificação das mucosas. O amendoim é uma grande fonte de argilina, que é um aminoácido que promove o aumento de óxido nítrico, que é responsável por aumentar o fluxo sanguíneo nos órgãos genitais”.

3- Chocolate – “Ele estimula a produção de serotonina, que é um neurotransmissor que libera a sensação de prazer. Ele dá relaxamento e ajuda algumas substâncias no corpo a aumentar a libido. Todo mundo fala do chocolate, mas é importante escolher um de boa qualidade. De preferência os que tem acima de 60% de cacau, porque é ele que ativa esse hormônio”, ensina a nutróloga.





4 – Abacate – “É uma fruta muito energética, que possui vitamina B6, responsável por aumentar o desejo sexual. A pessoa fica mais disposta, com isso, a propensão em estimular a libido fica mais forte. É um alimento muito rico em Ômega 3, que melhora o humor, além de conter ácido fólico e vitamina B9, que deixa a pessoa mais disposta”.

5 – Banana - “Por incrível que pareça o mais interessante da banana não é o formato fálico dela”, brinca Karla ao ensinar sobre as propriedades da fruta. “O mais interessante dela é que ela é rica em potássio, magnésio, vitaminas do complexo B, entretanto, ela tem uma enzima que melhora o humor, a bromeliade, que aumenta a libido do homem, a circulação sanguínea e promove vasodilatação. A banana também aumenta a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então é uma fruta completa, não somente pelo formato, mas também pelos nutrientes”, brinca Karla.

6 – Ginseng – “Ele aumenta o desejo sexual por meio da produção de óxido nítrico e da Guanosina monofosfato, que é um composto orgânico responsável por fazer ligações químicas entre outros compostos derivados”.

7- Pimenta – “Ela eleva a temperatura corporal e possui uma substância chamada capsaicina. Quanto mais capsaicina tiver na pimenta, mais picante e mais vermelha ela será, ou seja, mais afrodisíaca. Ela possui propriedades capazes de estimular hormônios sexuais que promovem a dilatação dos vasos sanguíneos que irrigam as áreas erógenas”, pontua Karla.

A nutróloga, entretanto, alerta para que se o desejo é que as noites sejam menos de sono e mais de prazer, alguns cuidados devem ser observados, como evitar a ingestão de alimentos gordurosos, pois dificulta a digestão e o trânsito intestinal e com isso compromete a vontade de fazer sexo e a disposição para o prazer.

Cuidar da alimentação, todavia, é somente um detalhe a ser observado. A preocupação na saúde física e mental também é muito importante para um bom desempenho sexual. A psiquiatra Maria Francisca Mauro, doutoranda em Saúde Mental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), alerta para alguns cuidados. “Em termos de função sexual é importante avaliar o quadro do paciente, pois algumas situações podem prejudicar essa área da vida, em especial a depressão e a ansiedade. Elas podem afetar a função sexual”, pontua Maria Francisca.

A psiquiatra continua relatando que é importante fazer um diagnóstico completo para sentenciar onde a pessoa pode ter dificuldade em desenvolver a libido. “A gente precisa avaliar se é no desejo, no prazer, ao longo da atividade sexual ou no clímax o problema desse paciente. Eu observo os medicamentos que essa pessoa está utilizando se tem alguma explicação clínica, se tem alguma disfunção hormonal objetiva, se tem algum quadro psiquiátrico que justifique aquele sintoma, assim como o uso de álcool que é um importante elemento que podemos pensar para interferência sexual e como eu endereço isso”.

A especialista continua ensinando que fazer exames clínicos e análises dos relatos de cada paciente é muito importante para a indicação de alimentos e suplementos que estimulem a libido, entre eles, a maca peruana, que possui substâncias com propriedades estimulantes e antidepressivas e, por isso, é considerada um poderoso estimulante sexual, sendo indicada para aumentar o desejo sexual.