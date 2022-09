Thaila Ayala diz ter sofrido com a Síndrome Hellp na gestação e médico destaca: ‘Risco de morte’

Thaila Ayala revelou recentemente que “odiou todos o segundos da gravidez”. A atriz, mãe do pequeno Francisco, de 9 meses, falava sobre os desafios da gravidez e da amamentação no podcast Mil e Uma Tretas, no YouTube, em que apresenta ao lado de Julia Faria , quando fez o desabafo comovente. A artista, casada com o ator Renato Góes , contou que a gestação não foi simples para ela.

“Foram os piores meses da minha vida. Odiei todos os segundos da minha gravidez. Pensava em não seguir com a minha vida. Depois que consegui gerar e parir, mesmo correndo risco de morte, porque tive Síndrome Hellp, entendi que a mãe já é mãe pra caramba”, ressaltou Thaila.

Ao falar sobre a Síndrome Hellp, a atriz deixou muitas perguntas no ar, que foram respondidas pelo ginecologista e obstetra Claudio Severino Junior. De acordo com ele, a síndrome é uma doença caracterizada basicamente pelo aumento da pressão. “E aí, quando se reúne um conjunto de sintomas ou de alterações da mulher que levam a uma piora dessa doença, da doença hipertensiva, que é a doença principal de base, ela é chamada Síndrome Hellp”, diz.

“Hellp é uma abreviação e esse conjunto de sintomas são: a alteração das enzimas hepáticas e hemólise celular - hemácia que carrega todo o nosso hemoglobina, nosso sangue, a parte vermelha do sangue. Ela se rompe, se destrói. A alteração das enzimas hepáticas faz com que o fígado pare de trabalhar de uma maneira e começe a entrar em disfunção, perdendo a função de metabolizar - e a diminuição de plaqueta - que faz com que a paciente sangre mais. Então, se a gente pensa que ela pode ter uma hemorragia, o fígado não consegue metabolizar e as hemácias não conseguem se sustentar. É uma doença extremamente grave. O índice de mortalidade na Síndrome Hellp, quando está bem estabelecida, sido bem caracterizada na paciente, é alto”, explica Claudio.

Síndrome Hellp atinge gestantes. FOTO Fernanda Luz / ESTADÃO Foto: Fernanda Luz / ESTADÃO





Idades com mais risco

Quando pensamos em quem tem mais chances de ter a Síndrome Hellp, precisamos, primeiramente, avaliar a doença em si, de acordo com o ginecologista. “Destacamos logo a pré-eclâmpsia e a eclampsia. Essas duas doenças acontecem na gestação nos extremos da idade reprodutiva. Então, em adolescentes - 13, 14 e 15 anos - que engravidam e não têm um estado imunológico, o estado corpóreo preparado para uma gestação, acabam desenvolvendo esse aumento da pressão. E é essa doença de base que pode levar à instalação da Síndrome Hellp”, informa.

A síndrome é uma complicação dessas doenças de pré-eclâmpsia e eclampsia, que são as situações mais agressivas na doença hipertensiva no período gestacional. “No outro extremo da idade, daquelas mulheres de 40 até 46 anos, que engravidam espontaneamente ou por fertilização, isso não importa, porque através de alterações metabólicas, alterações da própria fisiologia da mulher e do corpo dela, repercute no aumento da pressão. Esse aumento de pressão que é caracterizado como um pré-eclâmpsia moderada ou grave; e eclampsia, que pode levar à instalação da Síndrome Hellp. Então, nos extremos da idade reprodutiva esse número real é mais evidente, mas sempre está associado a um aumento na síndrome, junto com a síndrome hipertensiva também da gravidez”, completa Claudio.





Outros fatores que podem estar associados à Síndrome Hellp

Segundo o médico, a síndrome acontece mais em pacientes brancas do que negras. “Mas isso é muito vago porque também depende da população. Se a paciente já é hipertensa de base antes de engravidar, ela já tem hipertensão, ou se ela sofre de doenças metabólicas - como diabetes, doenças renais e obesidade - antes mesmo da própria gravidez, é um risco. Mas se torna mais grave durante a gravidez mesmo, que é o estado imunológico vulnerável da paciente e, com isso, às vezes ela desenvolve a hipertensão, o que acaba levando à síndrome com o aparecimento daquele conjunto de sintomas que falei antes: a alteração das enzimas hepáticas, hemólise celular e diminuição de plaqueta”, destaca.





Como Tratar

Com relação ao tratamento da Síndrome Hellp, Claudio explica que, como é uma doença extremamente agressiva e grave, é preciso restabelecer a paciente para um quadro clinicamente estável antes de tudo. “Isso significa mantê-la viva, mantê-la dentro dos parâmetros do qual a saúde vital dela não sofra perigo. Geralmente, a Síndrome Hellp acontece mais no final da gravidez, mas não impede que aconteça a partir de 20/22 semanas de gestação. É mais raro, mas é mais no final da gravidez”, informa.

O passo seguinte, segundo o ginecologista, é tomar uma atitude ativa em relação ao parto. “Se o bebê tem viabilidade fetal - o que é a viabilidade fetal? Acima de 32 e 34 semanas - pode ser feita a interrupção da gravidez. A via de parto é muito pessoal, ou seja, se a paciente tiver boa possibilidade de condução, se está estável clinicamente, podemos até pensar em passar do parto induzido para parto normal, mas não é o mais corriqueiro que acontece porque, como é uma síndrome muito grave, geralmente é uma emergência. E nessa emergência, a monitorização fetal durante o trabalho de parto também sofre riscos, porque o bebê também, através do sangue da mãe, está sofrendo alterações nesse mesmo momento pela passagem placentária”, diz.

De acordo com o Ministério da Saúde, a doença acomete cerca de 0,4% das gestantes brasileiras FOTO: LorenaLopes / Pixabay Foto: LorenaLopes / Pixabay

“Então, com a estabilidade da paciente, se resolve, na maioria das vezes, pelo parto cesárea, parto cirúrgico. Se o bebê ainda é muito prematuro e a paciente está estável clinicamente, a gente consegue amadurecer o pulmãozinho da criança fazendo injeções de corticoide na mãe, por dois dias pelo menos; faz alguns ciclos de corticoide para que o pulmãozinho dele melhore. No momento em que a mãe apresentar uma estabilidade clínica importante, significativa, que ela não corra mais risco, podemos tentar resolver o parto fazendo a indução dele”, continua.

O médico ressalta que, uma vez que a paciente entra na Síndrome Hellp, ela não vai apenas passar um momento com ela e depois voltar ao normal. “Não, Hellp é uma instalação do problema, que tende sempre a piorar conforme o decorrer da gravidez. Por isso que a interrupção da gravidez é uma das causas dos tratamentos mais efetivos para resolver o fator da síndrome. O momento mais importante da interrupção da gravidez é quando você tem que fazer o diagnóstico, quando você tem que estar com a mãe estável clinicamente, a não ser num caso que você pegue a paciente em uma emergência, que esteja acontecendo tudo de uma hora para outra e a mãe esteja sofrendo risco. Você acaba interrompendo a gravidez em um estado mais caótico, mas esse não é o ideal”, comenta o especialista.

“O ideal é estabilizar clinicamente a mãe, oferecer os componentes, fazer bolsa de sangue, plaquetas, fornecer tudo que está faltando para essa mãe, estabilizando ela clinicamente, para poder fazer uma interrupção do parto na hora adequada”, finaliza.

De acordo com o Ministério da Saúde, a doença acomete cerca de 0,4% das gestantes brasileiras.





Sob a ótima da psicologia

Segundo o psicólogo Alexander Bez, além das condições físicas extremamente caóticas, há o componente emocional que é alterado ao ser diagnosticado a Síndrome Hellp. “Saber ter a exata compreensão de que não há culpados nessa situação física é fundamental para que a mulher possa psiquiatricamente não apresentar problemas posteriores à gravidez como depressão pós-parto, sintomas de rejeição à criança, baixa da autoestima e, principalmente, psicose pós-parto.

Manter-se psicologicamente íntegra, independentemente da dificuldade que se perfaz nos sintomas, é a melhor dica que possa se fazer”, recomenda.