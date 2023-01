Uso de cinto de segurança pode evitar mortes e sequelas

O cantor Cristiano Araújo, de 29 anos, e sua namorada, Allana Coelho Pinto de Moraes, de 19 anos, morreram em um acidente de carro na madrugada desta quarta-feira, 24. Os dois estavam no banco traseiro e, provavelmente, não usavam cinto de segurança. De uso obrigatório há 18 anos pelo Código de Trânsito Brasileiro, o item pode mesmo salvar vidas, segundo ocirurgião de trauma Almerindo de Souza Junior, do Centro de Trauma do Hospital 9 de Julho.

O especialista explica que o uso do dispositivo é fundamental para evitar mortes e sequelas. “Com a cobrança da utilização do cinto de segurança, a gente notou diminuição na mortalidade por trauma e nas lesões ocorridas. Sem o cinto de segurança, o paciente pode ser ejetado do veículo, o que aumenta o risco de morte”, esclarece.

Segundo o especialista, traumas de crânio, face e coluna cervical são os mais comuns entre passageiros que não utilizam a proteção no momento do acidente. O motorista também pode sofrer lesões por causa do impacto dos joelhos contra o painel e do tórax contra o volante.

O médico destaca também que acidentes graves podem causar, além de óbito, sequelas que podem durar a vida inteira. “Sequelas podem ser desde tetraplegia, paralisação por lesão de medula, até sequelas intelectuais, mentais, motoras”, exemplifica.

População ainda resiste a usar cinto de segurança no banco traseiro. Apesar de o uso do cinto de segurança ser obrigatório para condutor e passageiros, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada no início do mês, indica que apenas metade dos brasileiros utiliza a proteção no banco traseiro. Nos bancos dianteiros, 20,6% da população declarou não usar o cinto de segurança.

Um levantamento da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) revela que 69,4% dos passageiros do banco traseiro que morreram em acidentes estavam sem o cinto de segurança. Dentre os motoristas que morreram em acidentes, 50,1% estavam sem a proteção. Já no banco da frente, 38,4% dos mortos não utilizava o cinto. O estudo foi feito entre 2012 e 2014 nas rodovias do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, não usar o cinto de segurança é infração grave, com multa de R$ 127,69, além de cinco pontos na habilitação do condutor. Em 2014, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo aplicou 149.113 multas no perímetro urbano pela falta do uso de cinto de segurança, tanto por condutores quanto por passageiros.