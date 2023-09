Beyoncé de marca brasileira: artista usa roupa feita em MG para show no Canadá; veja

VMA: Olivia Rodrigo choca público com apresentação e reação de Selena Gomez viraliza; assista

Performance de ‘Vampire’, sucesso do álbum ‘Guts’, teve referências ao clipe da música com queda no cenário e faíscas que quase ‘atingiam’ a artista; Selena usou as redes sociais para lamentar repercussão de suas reações durante cerimônia