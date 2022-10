Bono Vox, vocalista do U2, descobre que primo é seu meio-irmão

Bono Vox, o vocalista da banda irlandesa de rock U2, descobriu que seu primo, Scott Rankin, na verdade, é seu meio-irmão. Em entrevista ao Irish Times, ele comentou sobre os dramas de sua família - como a morte de sua mãe, Iris, quando o artista tinha 14 anos, e o caso amoroso de seu pai, Bob Hewson, com sua tia, Barbara.

O seu primeiro livro, Surrender: 40 músicas, uma história, que será lançado no dia 1º de novembro e está em pré-venda no Brasil, relata os problemas familiares que viveu. Ele define a obra como “uma carta de amor” e agradecimento à sua esposa, Ali Hewson, casada com Bono há 40 anos. Longe da estrada devido às turnês da banda e sua vida pública, o artista reconhece o esforço da mulher para criar os quatro filhos do casal durante sua ausência.

Bono também diz que o livro, que contém mais detalhes de seus dramas familiares, é uma carta para se explicar a si mesmo e aos seus filhos. Segundo o cantor, há muita gente que desgosta dele e poderá usar os relatos sensíveis e vulneráveis para machucá-lo emocionalmente, mas não se importa com isso.

“Passei muito mais tempo com meus filhos do que a maioria [dos músicos], porque quando estou em casa, estou realmente em casa. Quando estávamos fora porque o U2 tinha tanta sorte, podíamos trazer nossos filhos conosco. Então eu não sinto que eles perderam tanto quanto poderiam, mas eles perderam um pouco de mim e é por isso que eu escrevi o livro”, conta.

Dentre as histórias, Bono comenta sobre a rixa com Bob. Com raros elogios entre os dois, o cantor disse que guardou rancor do pai, morto em 2001 de um câncer diagnosticado no ano anterior, por destratar sua mãe. O diagnóstico foi fundamental para o artista descobrir segredos de sua própria família e conversar com o pai. Foi assim que, em 2000, ele soube que seu primo era, na verdade, seu meio-irmão.

O pai de Bono se relacionou com a cunhada quando Iris ainda era viva. Scott foi fruto do caso, mas a mãe do vocalista morreu sem saber da infidelidade e do paradeiro de seu sobrinho.

“A verdade é que com Scott nos sentíamos irmãos muito antes de sabermos que éramos. Eu o amo e amo sua mãe. Eu devia saber que algo estava acontecendo e eu devo ter responsabilizado meu pai por deixar minha mãe infeliz. As crianças simplesmente sentem as coisas no ar”, contou ele.

O livro é focado na vida pessoal de Bono. Ainda segundo a publicação, a figura paterna é um dos temas centrais de Surrender: 40 músicas, uma história. Por causa disso, ele menciona histórias com famosos como Bob Dylan, David Bowie, Paul McCartney e John Lennon.