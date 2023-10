Acelere o Relógio: precisaremos de 131 anos para alcançar a igualdade de gênero

Crédito: Plan International

Com base no relógio criado pelo Fórum Econômico Mundial para medir o progresso da igualdade de gênero no mundo, a ONG Plan International Brasil promove a campanha Acelere o Relógio, uma vez que precisaremos de 131 anos para alcançar a igualdade de gênero. No ritmo atual, as desigualdades só seriam eliminadas em 2154.

Segundo a Plan International, uma das medidas para enfrentar o problema é o incentivo ao protagonismo de meninas e jovens mulheres. Por isso, a instituição se debruçou sobre o tema e divulgou a pesquisa "Transformando o Mundo - Meninas e jovens mulheres ativistas liderando a luta pela igualdade".

A pesquisa contou com a participação de mais de 1 mil meninas e jovens mulheres ativistas de 15 a 24 anos de 26 países, incluindo o Brasil. Dessas, 840 participaram de uma abordagem quantitativa, mais de 200 foram entrevistadas diretamente por outras jovens ativistas e 57 fizeram parte de grupos focais de discussão.

De acordo com a Plan, o estudo global expõe como as meninas encaram uma série de desafios ao lutarem por mudanças, enfrentando riscos que vão desde hostilidade por parte de membros da comunidade até policiamento opressivo e abuso on-line.

Confira alguns dados do estudo:

+ O ativismo das meninas está causando impacto, com mais da metade (61%) daquelas entrevistadas pela Plan International afirmando que o impacto de seu ativismo atendeu ou superou suas expectativas (54% no Brasil).

+ A igualdade de gênero é a questão mais importante para as meninas ativistas, com 60% mencionando a igualdade de gênero ou a violência baseada em gênero como uma questão prioritária (no Brasil: igualdade de gênero [71%], feminismo [70%] e pobreza e questões econômicas [61%]).

+ O ativismo tem um grande impacto na saúde mental das meninas e pode ter um custo pessoal enorme. Uma em cada quatro (25%) diz ter se sentido emocionalmente abalada ou ansiosa enquanto se envolvia em atividades de ativismo, e para as ativistas LGBTQIAP+, esse número aumenta para uma em cada três (31%). No Brasil: 36% se sentiram emocionalmente abaladas ou ansiosas.

+ Uma em cada quatro (27%) meninas citou opiniões negativas de membros de sua família ou comunidade como outra barreira para seu trabalho de ativismo.

+ A maior barreira para o ativismo das meninas é a falta de financiamento, mencionada por mais da metade (54%) das participantes como o principal fator que limita suas campanhas (47% no Brasil).