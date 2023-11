Caminhada em SP pede fim da violência de gênero

Pelo 11° ano consecutivo, a ARCO Associação Beneficente promove a Caminhada pela Conscientização da Não Violência Contra a Mulher, em São Paulo. A atividade ocorre na sexta (24), pelas ruas dos bairros Cidade Ipava, Jardim Aracati e Chácara Flórida, território do M' boi Mirim, no extremo sul de São Paulo, a partir das 8h (Concentração na Avenida Taquandava, 1212, Cidade Ipava, SP).

O evento pretende levar às ruas mais de 500 mulheres, homens e jovens, que carregarão faixas com mensagens sobre o tema e distribuirão flores com o número do Disque Denúncia. O movimento acontece desde 2010, próximo ao Dia Internacional para a eliminação da violência contra as mulheres, celebrado no dia 25 de novembro.

O objetivo é encorajar, conscientizar, mobilizar e contribuir para a quebra do ciclo de violência contra as mulheres, responsável também pela quebra de vínculos familiares e impactando diretamente as crianças e os adolescentes.

Segundo a ARCO, as vítimas, em sua maioria, não denunciam as violências por medo do agressor, dependência financeira, preocupação com os filhos, insegurança em relação à impunidade dos agressores, vergonha, entre outras razões.

Vale ressaltar o recorte geracional da violência, uma vez que as meninas são as principais vítimas de muitas delas. Com base no relógio criado pelo Fórum Econômico Mundial para medir o progresso da igualdade de gênero no mundo, a ONG Plan International Brasil promove a campanha Acelere o Relógio.

De acordo com a Plan, precisamos de 131 anos para alcançar a igualdade de gênero. No ritmo atual, as desigualdades só seriam eliminadas em 2154. Conheça dez dados sobre violência de gênero vividas por meninas neste link.