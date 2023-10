Campanha do Dia Mundial da Alimentação promove atividades sobre o cuidado com a água e a natureza

Crédito: Adriel Francisco / Bahia Sem Fome

Celebrado no dia 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação deste ano traz o tema "Água é vida. Água é alimento". A campanha é uma iniciativa das Nações Unidas, por meio das agências FAO, FIDA, WFP e IICA .

No Brasil, a ação foi realizada em Salvador, na Bahia, contando com atividades educativas para crianças, incidência na mídia e um evento que reuniu autoridades e representantes da sociedade civil. Em colaboração com o Governo do Estado da Bahia, por meio do programa Bahia sem Fome, os atos acontecerem entre os dias 14 e 16 de outubro.

No sábado (14) e no domingo (15), foram realizadas atividades com crianças e famílias, por meio do projeto Ecoroteiro. Brincadeiras, trilhas, filmes e conversas disseminaram informações sobre o uso e a democratização do acesso à água. Foi realizada também uma exposição fotográfica e de um vídeo 360 graus sobre o povo indígena Kiriri de Banzaê, da Bahia.

Segundo dados da FAO, atualmente, 2,4 bilhões de pessoas vivem em países sujeitos a estresse hídrico, e dois terços do território baiano se encontram na chamada Depressão Sertaneja, região que sofre com a escassez de água.

A cerimonia de encerramento foi um ato solene no Museu de Arte Moderna (MAM) da Bahia, que reuniu autoridades políticas e sociedade civil. Além disso, foi realizada a iluminação temática do Elevador Lacerda.

De acordo com as Nações Unidas, o principal objetivo é conscientizar governos, setor privado, sociedade civil e a população sobre a importância de não considerarmos a água como um bem garantido, mas sim começarmos a melhorar a maneira como a utilizamos em nossas vidas diárias.