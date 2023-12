Campanha lança apelo das crianças sobre a crise climática

Crédito: Instituto Alana

Durante a COP28 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), realizada de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, foi lançada a campanha COP das Crianças, por meio do projeto audiovisual "O que importa", uma colaboração entre UNICEF e Instituto Alana.

Na ação, foram apresentadas vozes de crianças e jovens da Austrália, Brasil, Barbados, Cazaquistão, Egito, Emirados Árabes, Estados Unidos, Madagascar, Malásia, Paquistão, Sérvia e Somália, por meio de frases a respeito da importância do combate à mudança climática.

O jovem ativista colombiano Francisco Veras também foi nomeado pela UNICEF como o primeiro jovem defensor do meio ambiente e da ação climática para a América Latina e Caribe, para liderar um ato pedindo aos líderes globais para que considerem uma COP das Crianças.

A iniciativa teve o objetivo de chamar a atenção para o reconhecimento da importância de considerar as necessidades específicas das crianças em meio à crise ambiental. De acordo com o Instituto Alana, são mais de 1 bilhão de crianças do mundo, dentre elas 40 milhões de meninas e meninos brasileiros, que estão tendo suas vidas afetadas por eventos extremos, como enchentes, secas prolongadas, poluição e ondas de calor.

Além das ações, foi proposto um "Plano de Ação para as Crianças", que estabelece metas e atividades prioritárias para promover o conhecimento e a compreensão da ação climática sensível às crianças. De acordo com o Instituto Alana, isso inclui não apenas a defesa de seus direitos, mas também a ampla participação delas em todo o processo da COP.

"Esperamos que a COP28 abra caminhos para um futuro mais sustentável para todas as gerações. Nosso objetivo é consolidar politicamente esse plano, focando no diálogo com a presidência, a cargo dos Emirados Árabes, além de buscar apoio de outros países para essa causa. Uma COP das Crianças seria uma resposta importante do mundo para garantir os direitos de crianças e adolescentes diante da crise climática, influenciar os compromissos de países, incluindo o Brasil, na COP30, bem como empresas e fundações filantrópicas. As crianças não são apenas vítimas, elas também são agentes de mudança. Elas têm o direito de participar das decisões globais", disse JP Amaral, gerente de Natureza do Alana.