Centro de Referência para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua é inaugurado em SP

A região da Luz, no centro de São Paulo, ganhou um novo espaço de convivência: o inédito Centro de Referência para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua. O serviço de portas abertas visa a construção de vínculos com crianças e adolescentes que estimule a compreensão dos caminhos que os levaram para a rua e fomente a construção de soluções que superem esta situação.

Pretende realizar cerca de 50 atendimentos diários, das 8h às 21h, sete dias por semana, a partir de uma parceria entre o Sefras (Serviço Franciscano de Solidariedade) e a Prefeitura de São Paulo.

Previsto no projeto de Lei n.º 0253/2021 - que presume a implantação da Política Municipal para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, o serviço é inédito na cidade e vai funcionar com similaridade às ações que já ocorrem na rede pública em conformidade com o Sistema de Garantia de Direitos.

Serão oferecidos serviços como acolhida e escuta, atendimento individual (ou em pequenos grupos) e cuidados básicos (banho, alimentação e descanso), além de atividades socioeducativas em conformidade com a faixa etária. A instituição informou que as famílias de origem das crianças e dos adolescentes também serão atendidas, com o intuito de fortalecer e recuperar vínculos afetivos e familiares.

Ainda de acordo com o Sefras, o Centro de Referência para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua vai desenvolver o mapeamento do perfil de seus atendidos (incluindo suas demandas e vínculos com o território de origem) e a articulação com os Fóruns Regionais dos Direitos da Criança e do Adolescente para reflexão sobre as realidades locais, além de promover rodas de conversa sobre a temática que envolve crianças e adolescentes em situação de rua.