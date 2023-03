Combate à gordofobia nas escolas é tema de roda de conversa online

O combate à gordofobia nas escolas é tema da Hora do Intervalo, live realizada pelo programa Centro de Referências em Educação Integral, da Cidade Escola Aprendiz, no dia 30 de março, às 16h, nas redes sociais (@cr.educacaointegral).

De acordo com a iniciativa, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE, 2012) - último levantamento com informações sobre gordofobia em espaços escolares - apontou que os estudantes que se declaravam como gordos ou muito magros eram mais sujeitos a sofrerem bullying, solidão, insônia, violência familiar e agressões. Nesse recorte, estudantes do gênero masculino eram ainda mais vulneráveis.

"A escola, enquanto direito de todos(as) e um espaço formativo para a vida em cidadania, desempenha um papel basilar no combate à gordofobia", publicou o Centro de Referências em Educação Integral. Ainda segundo o programa, as participantes da conversa vão explicar o que é a gordofobia, como ela permeia nossa sociedade e, portanto, também as escolas. Além disso, vão apontar caminhos para enfrentar essa violência e indicar materiais para quem quiser se aprofundar.

Participam da conversa Adriana Santos, ativista feminista antigordofobia, produtora de eventos, conselheira Estadual em Defesa dos Direitos das Mulheres, modelo, 1ª miss plus size Bahia, fundadora do Coletivo VAITERGORDA e atuante na luta contra o preconceito com pessoas gordas há mais de 10 anos; e Agnes Arruda, jornalista, mestre e doutora em Comunicação, autora de "O Peso e a Mídia: as faces da gordofobia" (Alameda, 2021), do infantil "Medusa: a história que não te contaram" (2020) e do "Pequeno Dicionário Antigordofóbico" (Provocare, 2022).