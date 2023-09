Saiba como responder a situações de trabalho infantil

No último dia 3, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) do Município de São Paulo publicou o Caderno de Orientações Técnicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

Segundo o projeto Criança Livre de Trabalho Infantil, a publicação, construída junto à Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil (CMETI), apresenta orientações sobre como identificar e responder a situações de trabalho infantil, apresentando um protocolo de atendimento intersetorial e as responsabilidades dos diversos atores envolvidos no atendimento a esses casos.

Ainda de acordo com a iniciativa, membro da CMETI, o documento começou a ser produzido em dezembro de 2022 e passou pelo processo de consulta pública no período de abril e maio deste ano. O Caderno foi abordado durante o seminário Proteja o Futuro: Construindo uma São Paulo sem Trabalho Infantil como uma das principais ações da SMADS e do PETI na erradicação do trabalho infantil no município.

