Conheça três iniciativas para a promoção da educação antirracista

Uma revista digital que reúne materiais formativos de educação antirracista; um catálogo com jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras e estudos que pautam a educação das relações étnico-raciais da perspectiva negra e indígena no Cariri cearense.

Esses são alguns produtos do Edital Equidade Racial na Educação Básica: pesquisa aplicada e artigos científicos. Lançada em 2019, a iniciativa do Itaú Social foi coordenada pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), em parceria com o Instituto Unibanco, a Fundação Tide Setubal e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

As práticas visam registrar e inspirar iniciativas de educação antirracista. Elas foram divulgadas no Observatório Anansi. Saiba mais sobre as iniciativas, de acordo com informações do CEERT:

Revista Africanidades

A Escola Álvaro Laureano Pimentel, em Belo Horizonte (MG), lançou um desafio - promover uma reflexão sobre como transformar as relações étnico-raciais e de gênero na comunidade escolar.

As experiências do projeto "Ressignificando as relações étnico-raciais e de gênero: pensando os conteúdos, conhecimentos, saberes e práticas escolares a partir das africanidades" deram vida à revista virtual Africanidades.

Por lá, foram apresentados os principais resultados da experiência, que teve na formação continuada dos/as professores/as e gestores/as a chave para promover mudanças significativas na escola.

No portal, é também possível ter acesso a diversos materiais formativos, como músicas, documentários e livros, que podem ser compartilhados com a sua comunidade escolar. Confira aqui.

Catálogo de Jogos e Brincadeiras Africanas e Afro-Brasileiras

Quando Yacine Tavares partiu de Guiné-Bissau ao Brasil, a estudante de pedagogia na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) veio com a ideia de estudar jogos e brincadeiras africanos e afro-brasileiros.

O encontro com a professora e orientadora Míghian Danae resultou no Catálogo de Jogos e Brincadeiras Africanas e Afro-Brasileiras. "Surgiu a ideia de fazermos um projeto de pesquisa aplicada para catalogar as experiências de países africanos de língua oficial portuguesa, além do Brasil, sendo Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial.

"O material foi pensado para apoiar a implementação da Lei 10.639/03 na educação infantil, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), incluindo no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira", explica a professora Míghian. Veja o material neste link.

Currículo e os processos de formação docente no campo das relações étnico-raciais

"O projeto emociona na medida em que nos possibilitou, apesar do período mais complicado da pandemia, um reencontro com a história do povo negro e indígena, a partir da nossa própria história e do nosso lugar. Os materiais produzidos retratam esse encontro e essa reconexão."

É assim que a pesquisadora Cícera Nunes define como se sentiu após a realização do projeto "Currículo e os processos de formação docente no campo das relações étnico-raciais."

Um dos frutos da experiência foi a publicação "Educação das Relações Étnico-Raciais no Cariri Cearense", que pode ser acessada gratuitamente na Biblioteca Dinâmica do Observatório Anansi neste link.