Corrida de São Silvestre: TRT de São Paulo realiza campanha contra trabalho infantil

Crédito: Divulgação

O Subcomitê de Trabalho Decente e Seguro do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-2) realiza campanha contra trabalho infantil na 98ª Corrida Internacional de São Silvestre. Entre os dias 27 a 30 de dezembro, magistrados e servidores do TRT-2 estão reunidos em um estande montado próximo ao local de retirada dos kits para os corredores, no Pavilhão Azul da Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo-SP).

Crédito: Divulgação

De acordo com o TRT, o objetivo é conscientizar a população sobre os malefícios do trabalho infantil, tanto para crianças e adolestentes quanto para a sociedade. A ação faz parte da campanha "Corra contra o trabalho infantil".

Haverá entrega de panfletos e cartilhas, além de coleta de denúncias que serão encaminhadas às autoridades competentes. O humorista Renato Aragão é apoiador da campanha: