Crianças e adolescentes são os que mais sofrem com a mudança climática

O estudo qualitativo ouviu 78 meninas em oito países em desenvolvimento (Benim, Brasil, Camboja, El Salvador, Filipinas, República Dominicana, Togo e Vietnã) e enfatizou o recorte de gênero. Segundo a publicação, as consêquencias da mudança climática e da dificuldade de acesso à educação vão do aumento do casamento infantil à violência de gênero e gravidez não intencional na adolescência.

"Além disso, as meninas enfrentam desafios crescentes, que incluem o aumento das tarefas domésticas, a redução do tempo de estudo e dificuldades financeiras. Dados do Fundo Malala apontam que as mudanças climáticas podem causar o fim abrupto da escolaridade para pelo menos 12,5 milhões de meninas em 30 países vulneráveis ao clima a cada ano", informou a Plan International.

O estudo detalhou o impacto da mudança climática na educação, ao citar a impossibilidade de acessar às escolas em razão de alagamentos, queda de pontes e barreiras, entre outros fatores. Em regiões mais distantes ou isoladas, crianças e adolescentes ficam sem aulas porque também não têm conexão à internet ou disponibilidade de aulas remotas.

Segundo a Plan International, aqui no Brasil, as meninas que participaram do estudo relatam que o currículo escolar sobre as mudanças climáticas tem falhas importantes e professores e professoras sofrem com a falta de capacitação para ensinar sobre o tema.