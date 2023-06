Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil: Campanha nacional mobiliza sociedade contra violação

O Dia Mundial contra o Trabalho Infantil é lembrado em 12 de junho. De acordo com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), a data foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 2002, durante a apresentação do primeiro relatório global sobre o trabalho infantil na Conferência Anual do Trabalho.

"Desde então, a OIT convoca a sociedade, os trabalhadores, os empregadores e os governos do mundo todo a se mobilizarem contra o trabalho infantil", informa o FNPETI. Ainda segundo o Fórum, no Brasil, o 12 de junho foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil pela Lei Nº 11.542/2007.

Todos os anos, o FNPETI coordena as mobilizações e campanhas de conscientização, em parceria com os Fóruns Estaduais de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador e suas entidades membros. Participam também a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Em 2023, o mote é "Proteger a infância é potencializar o futuro de crianças e adolescentes. Chega junto para acabar com o trabalho infantil", propondo um chamado à sociedade para erradicar o trabalho infantil, observando que a proteção à infância é fundamental tanto para o enfrentamento do trabalho infantil, como para o florescimento das potencialidades de crianças e adolescentes.

No site do FNPETI, é possível baixar artes para impressão de materiais, como banner, cartaz e leque; além de conteúdos para divulgação nas redes sociais. Acesse neste link.

O trabalho infantil é uma violação dos direitos fundamentais à vida, à saúde, à educação, à formação profissional e à convivência familiar de crianças e adolescentes. É dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, cuidar, zelar e garantir a efetividade dos direitos assegurados a meninas e meninos do Brasil", diz campanha realizada pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), pela Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Confira algumas informações divulgadas pela campanha:

De acordo com o IBGE (2019), cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil no Brasil, sendo que, desse total, 706 mil estavam exercendo atividades entre as piores formas de trabalho infantil (Lista TIP).