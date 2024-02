Edital para organizações de combate ao racismo tem aporte de R$1,25 milhão

Segundo o Fundo, o apoio tem por objetivo o fortalecimento institucional de grupos liderados por ativistas negros, de modo que possam viabilizar estrutura material e condições básicas de atuação nos territórios, garantindo a sustentabilidade de suas atividades pela promoção da justiça racial e defesa de direitos da população negra.

"A partir do diálogo com as organizações do campo, o Fundo Brasil compreende que o momento demanda que a sociedade civil pressione pela efetivação de políticas que visam o avanço da justiça racial e a garantia de direitos para a população negra. O fortalecimento institucional é fundamental para esse processo", informa.

O apoio financeiro visa proporcionar espaços de formação e articulação entre organizações lideradas por ativistas negros que atuam no combate ao racismo nos seguintes eixos:

+ Na defesa dos direitos de mulheres negras e da população negra LGBTQIA+