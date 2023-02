Evento internacional promove debate sobre internet segura para crianças e adolescentes

Crédito: Divulgação / Instituto Alana Foto:

De 21 a 23 de fevereiro, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) reuniu especialistas, pesquisadores, ativistas da sociedade civil, representantes de Estado e jornalistas no evento Internet For Trust, em Paris, na França. O encontro teve o objetivo de encontrar formas de melhorar a confiabilidade da informação, proteger a liberdade de expressão e também os direitos humanos, discutindo caminhos para uma internet promotora de direitos, com ênfase na informação de qualidade.

O Instituto Alana, organização brasileira que tem como finalidade honrar as infâncias, participou do evento por meio do programa Criança e Consumo, iniciativa que visa mitigar as consequências da exploração comercial de crianças e adolescentes. Em entrevista ao blog, Maria Melo, coordenadora do programa, falou sobre o impacto da internet na vida das crianças e adolescentes, principalmente do Sul Global. Confira trechos da conversa:

Qual é o objetivo do evento?

A UNESCO está bastante envolvida em uma séria de consultas para estabelecer diretrizes que visem que o usuário tenha uma experiência mais segura e crítica com conteúdo online, sempre com esse olhar para liberdade de expressão e ampla disponibilidade de informações confiáveis, entendendo a internet como uma esfera pública. A internet não é um espaço privado. É um espaço público e precisa ser discutido cada vez mais. O evento foi um momento chave para que os debates gerados contribuam para o estabelecimento das diretrizes da UNESCO.

Qual foi a participação do Instituto Alana?

Nós levamos para o evento a perspectiva dos direitos de crianças e adolescentes nesses espaços, porque de acordo com o UNICEF, em 2007, as crianças já representavam um terço dos usuários da internet no mundo inteiro. Essa proporção certamente só aumentou desde então. Os indivíduos vulneráveis estão mais fortemente expostos a todos problemas que afetam os adultos. Estamos falando de desinformação, discurso de ódio e conteúdo nocivo, incluindo publicidade direcionada, realizada a partir da perfilização das pessoas. A gente leva em consideração um documento que as Nações Unidas produziram em relação aos direitos de crianças na internet e a ideia é colocar a centralidade na discussão sobre direitos de crianças e adolescentes no debate global. Promovemos uma mesa com especialistas, como o influenciador brasileiro Felipe Neto, a respeito das plataformas digitais e regulamentação. Queremos avançar na promoção dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital.

Qual é a importância da regulamentação das plataformas?

As plataformas não são meras transmissoras de conteúdos de terceiros. Elas têm papel fundamental na curadoria e na forma de circulação desses conteúdos. Quando a gente fala nas grandes redes sociais, o modelo de negócio que mais dá lucro se baseia a partir do engajamento de conteúdos que colocam as crianças em risco. É preciso ter normas legais para coibir a violação de direitos de crianças e adolescentes na internet.

Em relação às crianças no Brasil, já temos entendimento por parte de especialistas de que as normas legais que a gente tem aqui exigem um dever muito rigoroso de cuidado e proteção das plataformas. Esse dever de cuidado deve se relacionar não só ao conteúdo que circula nas plataformas, mas à arquitetura delas e a maneira como são construídas para evitar coleta de dados com vistas à entrega de conteúdos danosos a crianças e adolescentes, lembrando sempre que pode ser conteúdo comercial.

É importante a gente lembrar que as redes sociais muitas vezes não são indicadas para crianças com menos de 13 anos em seus termos de uso, mas a pesquisa TIC Kids Online nos mostrou que há muitas crianças com menos de 13 anos nas principais redes sociais. Elas têm seus dados pessoais coletados usados para diversas finalidades, incluindo modulação comportamental. Já existe uma classificação relativa a riscos das crianças em ambiente digital. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Children Online: Research and Evidence vão dizer que existem riscos de contato, conduta, de conteúdo e de contrato - aqueles ligados à exploração comercial. Você tem riscos à privacidade das crianças, à saúde física, mental e aqueles relacionados a discriminação e desigualdades, relacionados à vigilância e privacidade de dados.

A gente levou também para esse debate em Paris o ponto de vista das crianças do Sul Global. Além da vulnerabilidade inerente às crianças em geral, quando a gente olha para crianças do Sul, precisa olhar para outras camadas, como conectividade, acessibilidade e letramento digital por parte das famílias. Tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente for discutir a garantia do melhor interesse no ambiente digital, para as crianças do Sul Global.