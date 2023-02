Instituições alertam para importância do enfrentamento ao trabalho infantil no Carnaval

Foto: Estadão

Campanhas alertam para a importância do enfrentamento ao trabalho infantil e à exploração sexual no Carnaval, a partir da notificação de casos às autoridades. No sábado (11), a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) de São Paulo lança a campanha "Proteja o Futuro". Além de uma campanha online, serão disponibilizados cartazes por bares, bloquinhos de rua, rodoviárias, no sambódromo e no metrô.

Haverá também abordagem social nos trajetos dos blocos de rua, onde a incidência de trabalho infantil é grande. Vestindo camisetas da campanha, os agentes demonstrarão à população a presença do serviço social, além de fortalecer a mensagem.

Na quinta (16), a partir das 9h, será realizado o Grito de Carnaval, um bloco com a participação de 1300 crianças e adolescentes de vários serviços da Secretaria, com concentração na Praça do Patriarca, no centro. A intenção é sensibilizar a população com a mensagem, passada pelas próprias crianças e adolescentes, a partir de faixas, banners e cantos.

Pule, Brinque e Cuide!

Foto: Estadão

Também circula pelas redes sociais a campanha Pule, Brinque e Cuide!, realizada pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, pela Ecpat Brasil e pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI).

Continua após a publicidade

Segundo a campanha, em período de grandes eventos e festas, infelizmente, são comuns as situações de violações de direitos de crianças e adolescentes, em decorrência da ação ou omissão dos pais ou responsáveis, da sociedade ou do Estado. A iniciativa convida os cidadãos a comunicarem as autoridades se presenciarem ameaça ou violação de direitos de crianças e adolescentes, procurando o Conselho Tutelar, delegacias ou Disque 100. É também possível acionar o Ministério Público do Trabalho neste link.

"Precisamos lembrar que, de acordo com o Artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é dever de todas pessoas prevenirem a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. É necessário estarmos atentas e em alerta para identificar e denunciar qualquer tipo de violação de direitos", diz.