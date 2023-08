Plataforma visa impulsionar participação popular na escolha dos conselheiros tutelares

A plataforma Eleição do Ano visa impulsionar a participação popular na escolha dos conselheiros e conselheiras tutelares em eleições no dia 1 de outubro.

Além disso, tem como objetivo conectar o eleitorado com candidaturas comprometidas com o ECA e com os Direitos Humanos.

Segundo a plataforma, a cada 4 anos, pessoas interessadas em integrar o Conselho apresentam suas candidaturas. O próximo mandato vai de 2024 a 2028.

Se você tem mais de 16 anos e está com seu título de eleitor regularizado, você pode votar. Informe-se na prefeitura do seu domicílio eleitoral sobre os locais de votação.

Depois da votação, quem analisa os votos é Comissão Eleitoral composta em cada cidade e as prefeituras são responsáveis por publicar o resultado.

Se quiser conhecer mais sobre o assunto, acesse a plataforma Eleição do Ano.