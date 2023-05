Projeto ajuda a preservar a Floresta Amazônica e a melhorar a vida das comunidades, com foco em jovens e mulheres

Claus Reiner, Diretor do FIDA no Brasil, participa do lançamento do projeto PAGES, no Maranhão. Foto de Fernando dos Anjos - Divulgação

"No Maranhão e em outras partes do Brasil, a insegurança alimentar e a degradação ambiental estão profundamente relacionadas", disse Claus Reiner, Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) das Nações Unidas, no Brasil.

Para enfrentar o problema na Floresta Amazônica maranhense, além dos altos índices de pobreza na região, o Fundo e o Governo do Estado do Maranhão lançaram o Projeto Amazônico de Gestão Sustentável (PAGES), na última terça (16).

Segundo Reiner, PAGES busca proporcionar ferramentas a pequenos agricultores e comunidades tradicionais, que lhes permitam melhorar a situação socioeconômica em sintonia com o aumento dos recursos naturais.

"O desenvolvimento e o bem-estar de longo prazo só são possíveis por meio do uso sustentável da natureza", completa o diretor do FIDA. O Fundo conta com ampla experiência em práticas agroflorestais e investimentos em infraestrutura de pequena escala para facilitar o acesso à água para as populações rurais.

Durante os seis anos de implementação, a iniciativa permitirá às populações mais vulneráveis da Floresta Amazônica do Maranhão - entre elas agricultores familiares, povos indígenas e outras comunidades tradicionais - criarem sistemas produtivos sustentáveis, baseados em florestas intactas ou recuperadas.

Lançamento do PAGES, no Maranhão. Foto de Fernando dos Anjos - Divulgação

Com início das ações de campo previsto para o segundo semestre de 2023, a expectativa é envolver 80 mil habitantes rurais do Maranhão, sendo 50% mulheres e 25% jovens, de três regiões do estado: Amazônia, Gurupi e Pindaré, além das terras indígenas de Arariboia, que abrangem um total de 58.755 km², aproximadamente 72% da Floresta Amazônica do Maranhão, de acordo com informações divulgadas pelo FIDA.

O Fundo ainda afirma que quase 15% dos participantes pertencerão a comunidades indígenas e outras comunidades tradicionais, como quilombolas e catadores de coco babaçu. A iniciativa também visa gerar impacto positivo na redução das emissões de gases de efeito estufa em aproximadamente 6 milhões de toneladas de CO2 equivalente.

Com um custo total de US$37 milhões, o FIDA contribuirá com US$17 milhões obtidos a partir de uma doação do Governo da Alemanha por meio do Programa de Adaptação à Agricultura de Pequena Escala (ASAP+); o Governo do Maranhão contribuirá com US$ 16 milhões e os participantes do projeto com o valor de US$ 4 milhões.