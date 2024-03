Qual é a diferença entre abuso e exploração sexual?

Por falta de informação e questões culturais, ainda há uma confusão muito grande entre os termos abuso sexual e exploração sexual. Mas qual é a diferença entre as duas violências? Do ponto de vista criminal, há dois tipos de crimes. O estupro de vulnerável é o que a sociedade conhece como abuso sexual. Qualquer relação sexual com menino e menina de até 14 anos, consentida ou não consentida, é considerada estupro.

O segundo crime é a exploração sexual de crianças e adolescentes, que ocorre quando o menino ou a menina de 14 a 18 anos faz sexo consentido com qualquer troca mercantil. O turismo sexual é uma das modalidades da exploração sexual, mas não a única.

De acordo com o Instituto Liberta, o Brasil é o segundo país do mundo com maiores índices de exploração sexual de crianças e adolescentes. O primeiro é a Tailândia. Vale ressaltar que a exploração sexual é também considerada uma das piores formas de trabalho infantil, de acordo com a Lista TIP, da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Isso possibilita pedidos de indenização pelos danos sofridos por meninos e meninas, justamente pela atividade ser considerada umas das piores formas de trabalho infantil. Portanto, além da punição criminal, a violação exige uma reparação para ressarcir a sociedade, com indenizações de danos morais coletivos e reversão das multas para projetos destinados à infância e juventude.