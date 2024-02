TikTok é o novo Google da Geração Z. Entenda qual impacto na formação de jovens

Um levantamento realizado pela empresa Her Campus Media, em 2023, indicou que o TikTok é o mecanismo de busca favorito de mais da metade da Geração Z, sendo uma das redes sociais responsáveis por influenciar diretamente os jovens nas decisões de compra, mais do que qualquer outra plataforma. E, apesar do Google ser o líder nas buscas globais (83,5%), a empresa já reconhece o favoritismo do TikTok, que mesmo não sendo exatamente um buscador, é visto como um concorrente à altura.

Se levarmos em conta que a Geração Z é tida como os primeiros nativos digitais, nasceram e cresceram com a existência dos smartphones e tablets, o resultando do estudo é um reflexo de uma mudança social e cultural. Dados da TIC Kids Online Brasil 2023 revelam que 63% das crianças e adolescentes têm acesso ao TikTok. Outro relatório da Reuters Institute Digital News indica que 1 em cada 5 jovens, entre 18 e 24 anos, busca informações apenas pelo TikTok. E aí entra uma reflexão: até que ponto o consumo de informação por meio do TikTok afeta o desenvolvimento cognitivo e as habilidades de aprendizado destas crianças e adolescentes?

A educadora Mariana Ochs, coordenadora do EducaMidia, pondera que é importante fazer uma análise do comportamento atual. Na sua visão, os jovens não estão apenas fazendo pesquisas, mas também se relacionando e se divertindo. "Isso por si só não é problemático. O problema diz respeito a algumas características do design dessas plataformas e ambientes que fazem com que os adolescentes percam o controle sobre a intensidade e a quantidade de tempo de interação, além da qualidade do que eles encontram lá," diz.

Mecanismos como a rolagem infinita são exemplos de ferramentas que levam adolescentes e crianças a passarem horas na tela sem nem mais saber o que estão vendo e porque continuam ali. Em 2020, em uma entrevista concedida à BBC News Mundo, Matthew Brennan, escritor e especialista do setor de internet na China, afirmou que o TikTok foi criado para ser viciante. Autor do livro Attention Factory (Fábrica de Atenção), Brennan diz que os executivos e engenheiros por trás do aplicativo sabiam como transformar o recurso de vídeo curto em algo viciante.