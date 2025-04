10 tendências garimpadas na Semana de Design de Milão para a casa de hoje e amanhã

A linguagem estética dos anos 1970 é revisitada em releituras e reedições: de instalações luminosas ao móvel “prêt-à-porter”, em fina sintonia com o imaginário da moda, de materiais biodegradáveis a instalações imersivas. Há de tudo um pouco entre os lançamentos apresentados no Salão do Móvel de Milão, bem como nas centenas de eventos e mostras no circuito Fuorisalone.

Referência global desde sua criação, em 1961, a Semana do Design de Milão continua a atrair a atenção de arquitetos, designers, decoradores e fabricantes de todo o mundo. Um público atento e interessado em desvendar os rumos da criação contemporânea acompanha as tendências emergentes que prometem inspirar o desenho de móveis, luminárias, objetos e interiores neste e no próximo ano. Confira:

Área de contaminação

Arte, moda e, mais recentemente, o cinema, pelas lentes de Paolo Sorrentino, que assina instalação no Salão do Móvel. Em ritmo de intensa contaminação, diferentes disciplinas compõem o grande mosaico de inspiração dos designers durante a Semana de Design de Milão. Destaque para a arquitetura que, em sua dimensão brutalista, se faz presente nos móveis projetados por Patricia Urquiola para a Cimento.

O armário Riva, de Patricia Urquiola, para a Cimento Foto: Cimento/Divulgação

Foco no bem-estar

Nos domínios da casa, percebe-se uma preocupação crescente em criar espaços que promovam conforto, iluminação adequada e ergonomia, priorizando a qualidade de vida. Em nome da calma e da tranquilidade, por vezes, o próprio desenho do móvel tende a se diluir, assumindo formas simples e elementares, como na cama Backdrop, de Julie Richoz, para a Bolzan.

Publicidade

Backdrop, cama de Julie Richoz, para a Bolzan Foto: Adrien Sgandurra/Divulgação

Natureza viva

O uso de materiais recicláveis e processos de fabricação de baixo impacto ambiental continuam em evidência, assim como móveis modulados e duráveis. Contudo, não é apenas pela exposição de uma vocação ecológica que móveis e luminárias ganham cor e forma. Na ordem do dia, fibras naturais são trançadas em formatos exóticos, como as luminárias The Cluster, do duo italiano Mida-Lab.

The cluster: pendentes em fibra natural trançada Foto: MidaLab/Divulgação

Era do metal

Pense em cromados, alumínio e superfícies espelhadas. O brilho metálico surge de forma arrebatadora. No Salão do Móvel, em coleções que miram a durabilidade e preços mais acessíveis, o metal nunca esteve tão presente, sobretudo em instalações como a da Diesel Moroso, que exploraram o potencial expressivo do metal para imprimir, por reflexão, dinamismo e profundidade aos espaços.

Sofá Moroso, revestido em tecido prateado, no showroom Diesel Foto: DSL Studio/Divulgação

Fluo vibrantes

Em peças que parecem, ao mesmo tempo, minimalistas, espaciais e inspiradas na pop art, designers sugerem usos inovadores para resinas, vidros e acrílicos, visando melhor manipular a luz e a cor. Exemplos disso são os pendentes Phoebe e o aparador Cadre, dois dos móveis da coleção Transparency Matters, de Draga Obradovic e Aurel K. Basedow, apresentados na Galeria Rossana Orlandi.

A coleção 2025 da Draga & Aurel Foto: Riccardo Gasperoni/Divulgação

Já para a cama

Quando se trata do desenho de móveis, a cama raramente ocupa o centro das atenções. Este ano, porém, grandes marcas resolveram voltar seus olhos para o objeto, conciliando estilo e conforto. Entre os lançamentos, a Poltrona Frau expandiu sua coleção DUO, de Roberto Lazzeroni, enquanto a Moroso apresentou um conjunto completo para o quarto, com mesa de cabeceira e bancos, assinado por Patricia Urquiola.

Publicidade

Sedona, dormitório de Patricia Urquiola para a Moroso Foto: Studio Eye/Divulgaç

Hibridismo

Metal com madeira? Vidro com estofados? Pedra com metal? Materiais aparentemente antagônicos, quando combinados, ganham nova expressão nas criações apresentadas na Semana de Design. Como a mesa lateral Pied-à-Terre, de Brogliato Traverso, para a Magis - um móvel com estrutura de aço e tampo laminado que traz um volume de mármore, transformando sua base em um elemento gráfico e escultórico.

Da Magis, a mesa lateral combina aço, madeira e mármore reciclado Foto: Magis/Divulgação

Iluminação ornamental

Reinterpretações contemporâneas do tradicional lustre ganham forma, muitas vezes por meio de desenhos que remetem a seres vivos - como na luminária Tilia, de Francesca Lanzavecchia, da Foscarini. Segundo sua criadora, é um sistema concebido como um organismo luminoso em constante evolução, que se desenvolve em linhas suaves e curvas delicadas.

O lustre Tilia, de Francesca Lanzavecchia para a Foscarini Foto: GiulianoKoren/Divulga

Objetos interativos

Prontos para atender os exigentes consumidores da geração Z, que buscam viver suas casas como um laboratório aberto a experimentações de toda ordem, móveis como o sofá-cama Quilt, um projeto do designer Giulio Mazon para a Campeggi, ganham novas versões. Agora, em formatos mais nostálgicos e cores mais calmas, como o lavanda.

Quilt, o sofá-cama de Giulio Mazon para a Campeggi Foto: Vincenzo Caccia/Divulgaç

Móvel “prêt-à-porter”

Marcas de moda como Hermès e Louis Vuitton são assíduas frequentadoras da Semana de Design de Milão. A novidade foi a chegada de novas estrelas à constelação, como a italiana Loro Piana, que estreia no evento com uma coleção consistente de móveis, misturando luxo e funcionalidade e destacando o uso de materiais como couro e madeira.

Publicidade