32 dicas para viver mais feliz em casa - e como implementá-las na decoração e no dia a dia

Felicidade é uma palavra carregada de sentido e uma meta subjetiva – e muitas vezes fugidia. Outras metas talvez sejam mais alcançáveis: contentamento, paz, conforto, estresse reduzido. E se existe um lugar onde todos nós merecemos sentir qualquer uma ou todas essas coisas, esse lugar é em casa.

Quer você tenha só um quartinho, um apartamento ou uma casa espaçosa, seu espaço deve ser uma fuga, um bálsamo e um reflexo do seu verdadeiro eu. Mas sabemos que muitas coisas atrapalham essa atmosfera.

Alguns conselhos podem ajudar a tornar a sua casa um lugar mais feliz. Foto: fizkes/Adobe Stock

Estamos aqui para ajudar. Reunimos alguns dos nossos melhores conselhos sobre como deixar sua casa mais confortável, mais verde, mais você. Vale a pena tentar para ver se tudo isso pode fazer você um pouco mais feliz.

Cuide do seu sono

2. Preste atenção ao seu ambiente. O ideal é que seu quarto seja escuro, silencioso e fresco – algo entre 18 e 23 graus.

3. Prefira roupas de cama e tecidos refrescantes, seja no colchão, nos travesseiros ou nos lençóis. Isso pode ser particularmente útil para pessoas “calorentas”.

4. Escolha uma cama maior. Se crianças e animais de estimação invasores estão atrapalhando seu sono, um colchão mega pode ajudar. Dá para acomodar tranquilamente uma família de quatro pessoas e um cachorro na Alaskan King de 2,70 m x 2,70 m. Só se certifique de que seu quarto comporta o tamanho – e o peso – antes de comprar.

5. Acabe com as guerras pelas cobertas. Com o método de sono escandinavo, os casais dividem a cama, mas têm roupas de cama separadas. Isso significa que você não vai mais acordar sem cobertor no meio da noite.

6. Ou então crie seu próprio espaço. Nas situações mais extremas (ronco ou pessoas de sono inquieto), muitos casais voltam a dormir em camas separadas – ou até mesmo mudam de quarto – sem arrependimentos.

Pinte com as cores da alegria

As pessoas adoram debater os méritos dos tons neutros versus das cores fortes em designs de casa. O cinza, em particular, está sempre ganhando novos tons. Mas tudo isso é bobagem. As escolhas de tinta são totalmente subjetivas e, no final, a única coisa que importa é que a cor faça você feliz.

7. Busque aconchego. Para criar uma vibe acolhedora e convidativa, experimente um tom mais rico e profundo.

8. Faça uma transformação relaxante no seu quarto, usando um tom propício ao descanso.

9. Traga o exterior para dentro. Se você curte natureza, experimente um tom verde.

10. Não tenha medo da ousadia. Para ir mais longe nas cores, experimente um tom Technicolor.

11. Não descarte o branco. Embora muitas vezes seja dispensado como não-cor, o branco tem uma variedade infinita de opções sutilmente diferentes, e a certa pode ser exatamente o que seu quarto precisa para despertar alegria.

Em defesa da bagunça – mas não muita

14. Tenha alguém para fazer companhia. Ingram diz que essa estratégia, conhecida como “duplicação de corpos”, pode reduzir a distração e a procrastinação, deixando as tarefas um pouco menos assustadoras.

15. Ajuste suas expectativas. Em vez de buscar a perfeição, mire no bom o suficiente. Contanto que você enfrente coisas que podem ser um problema de saúde (tábuas de corte que foram usadas com carne crua, por exemplo), um pouco de bagunça não vai fazer mal a ninguém.

16. Pegue leve. Se TDAH ou problemas de saúde mental estiverem entre você e uma casa mais organizada, dê uma folga a si mesmo. Ninguém vai julgar você por causa de uns pratos na pia. E se nada der certo, simplesmente feche a porta para a bagunça e siga a vida até se sentir mais capaz de lidar com a situação.

Pet feliz, vida feliz

Pequenas mudanças podem mudar o humor dos pets Foto: Petra Richli/Adobe Stock

Ter animais de estimação por perto pode realmente aumentar seu índice de felicidade – mas não se seus amigos de quatro patas estiverem infelizes. (Por exemplo: gatos urinando nos móveis ou cachorros mastigando seus sapatos favoritos). Se eles estão numa vibe triste, pequenas mudanças de rotina podem ajudar muito a melhorar seu humor.

17. Deixe seu gato passear lá fora. Comece devagar para acostumá-lo. E supervisione seu gato o tempo todo – quem sabe usando uma coleira – para evitar que pássaros e outros animais (inclusive o seu) corram algum risco.

18. Encontre amigos para seu cachorro. Pesquisas mostram que a companhia – seja de humanos ou de outros cães – tem um papel importante na felicidade dos cachorros. Se seu amigo canino estiver se comportando mal ou parecendo ansioso, talvez esteja na hora de arrumar companheiros de brincadeira.

Traga o verde para dentro

Se um pet parece um compromisso um pouco grande demais para você, plantas domésticas são uma alternativa de baixa manutenção que também demonstrou deixar as pessoas mais felizes em casa.

Ter plantas pode deixar as pessoas mais felizes em casa. Foto: Seventyfour /adobe.stock

19. Escolha a planta certa para sua capacidade. Se você está só começando na criação de plantas, há muitas opções acessíveis que nem mesmo os principiantes conseguem matar. Depois de dominar as plantas mais resistentes, tente variedades mais desafiadoras.

20. Converse com suas plantas. O júri ainda não decidiu se isso beneficia as plantas, mas especialistas dizem que ter uma caixa de ressonância sem julgamentos pode nos ajudar muito.

Ou simplesmente saia um pouco

Você não precisa se dedicar totalmente ao banho de floresta para colher os benefícios à saúde mental do tempo ao ar livre. Se você tem um quintal, mesmo que seja pequeno, aqui estão algumas pequenas (e grandes!) coisas que você pode fazer.

21. Crie um jardim sem complicações. Sim, é possível ter um espaço externo bonito, mas minimalista. Adotar uma abordagem mais simples também significa que você terá mais tempo para relaxar e aproveitar os frutos do seu (pouco) trabalho.

22. Convide a vida selvagem para a festa. Até mesmo alguns animais que normalmente consideramos incômodos (sim, estamos pensando nos esquilos) podem ser divertidos de ver. Ou, se você não gosta de roedores irritantes, há muitos outros amigos de duas, quatro e seis patas que você pode atrair: pássaros, sapos, vaga-lumes e borboletas.

23. Arrume uma piscina acima do solo. Vá em frente. Você sabe que quer fazer isso.

Abrace seu lado alternativo

Idealmente, sua casa deve ser um refúgio de todo o barulho e estresse do mundo exterior. Há muitas maneiras de conseguir isso: desligar as notícias, ficar longe das redes sociais ou criar um lugar confortável para se aconchegar com um livro e uma xícara de chá. Quer dar um passo adiante?

24. Tente criar um espaço dedicado à meditação. Não precisa ser um cômodo inteiro: basta um cantinho confortável para se sentar e um ponto focal.

Um canto simples para meditação pode ajudar a criar ambientes de bem-estar Foto: Tatevosian Yana/Adobe Stock

25. Combata os cheiros desagradáveis. Para deixar seu nariz mais feliz, você pode usar carvão para absorver odores ou abrir as janelas para ter um pouco de ar fresco. Ou tente velas, difusores ou óleos.

26. Explore o espectro de sons coloridos. Todo mundo conhece o ruído branco, mas acontece que há todo um espectro de ruídos “coloridos” para diferentes propósitos. Quer dormir? Pense em rosa. Ou opte pelo ruído verde se estiver querendo relaxar.

Design para felicidade

Não negligencie o design de interiores na sua estratégia. Cercar-se de livros, cores, obras de arte e itens decorativos que fazem você se sentir bem (olá, “decoração de dopamina”) pode dar um sopro de felicidade toda vez que entra em casa. Depois de identificar esses itens que aumentam a serotonina, confira como juntar tudo isso.

27. Crie espaços negativos. Espaços intencionalmente vazios ao redor de objetos de arte e decorativos dão aos seus olhos um lugar para descansar. Isso pode ajudar os pontos focais a brilhar e permitir que o ambiente respire.

28. Preste atenção à maneira como você pendura as obras de arte. Altura, simetria e equilíbrio precisam ser levados em conta na hora de organizar as peças na parede, para criar um efeito agradável.

Espaços intencionalmente vazios ao redor de objetos de arte e decorativos dão aos seus olhos um lugar para descansar Foto: jozzeppe777/adobe.stock

29. Inclua algo peculiar ou até mesmo feio em cada cômodo – designers dizem que isso pode deixar o espaço mais interessante. Nem tudo precisa ser bonito. Então está liberado aquele banquinho de hambúrguer que você tanto quer.

30. Pense em reorganizar seus livros. Você pode classificá-los em ordem alfabética, por assunto ou por cor – não importa. Isso aqui não é a Biblioteca Nacional.

31. Invista em toques luxuosos. Você não precisa gastar muito. Há muitas maneiras de dar um up no seu espaço sem gastar uma fortuna.

32. Não deixe as coisas bonitas de lado só por causa das crianças. Especialistas dizem que você não precisa sacrificar a qualidade – ou a beleza – quando seus filhos são pequenos. Encontre coisas que resistam e que funcionem no longo prazo.

