Bentley terá prédio residencial de luxo em Miami com elevador para carros; veja imagens

A Bentley está com um novo investimento de luxo. A montadora inglesa está construindo em Miami, nos Estados Unidos, um prédio residencial que terá elevador para carros e piscinas aquecidas, com terraço elevado, para cada um dos apartamentos.

Bentley Residences em Miami. Prédio de luxo da montadora de carros inglesa deve ser inaugurado em 2026 Foto: Bentley Residences / Reproduç

O imóvel ficará em Sunny Isles Beach, na Florida. De acordo com o site oficial do empreendimento, estarão disponíveis para venda apartamentos de 260m² e 280 m². Os valores iniciam em US$ 5,5 milhões, quase R$ 28 milhões, mas podem chegar a US$ 8,2 milhões, quase R$ 42 milhões.

Cada unidade contará com três quartos e uma garagem privativa para 3 ou 4 carros. Além disso, o prédio terá amenidades para os seus moradores, como cinema, restaurante, espaço fitness, spa para pets e serviço de concierge e valet por 24h.

Cada apartamento terá a sua piscina aquecida Foto: Bentley Residences / Reproduç

De acordo com a CNN USA, o prédio terá 63 andares e 216 apartamentos. A expectativa é que seu lançamento seja realizado em 2026.