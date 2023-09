Casa flutuante é colocada à venda por R$ 1,2 milhão; veja fotos

Uma casa flutuante repleta de peculiaridades e com uma decoração bastante eclética acaba de entrar no mercado imobiliário de Nova York, mais precisamente ancorada na Marina 59, próxima à Rockaway Beach, em Queens. O valor pedido pelo imóvel é de US$ 250 mil, aproximadamente R$ 1,2 milhão.

Batizada de “James Franco”, a embarcação, que data de 1968, tem uma decoração de dedicada à vida marítima. Ao entrar, os futuros moradores serão recebidos por uma verdadeira exposição de objetos náuticos, que vão desde varas de pescar a pranchas de surf adornando o teto.

Casa flutuante é colocada à venda por R$ 1,2 milhão + 5

O imóvel flutuante dispõe de um quarto, que se destaca por suas portas francesas que dão acesso a um vasto deck no telhado, criando o ambiente perfeito para recepções ao ar livre ou simplesmente para apreciar um belo pôr do sol.

A casa oferece ainda uma cozinha completa, uma sala de estar aconchegante e um espaço extra que pode ser convertido em escritório, proporcionando todas as comodidades de uma residência tradicional, mas com o charme inigualável de estar sobre as águas.

De acordo com o Daily Mail, a venda está sendo intermediada pela ZeroDown e, apesar da casa não possuir mobilidade própria, há a opção de rebocá-la para outras marinas.