Como cuidar das plantas no outono?

Cuidar de plantas é um exercício de observação. Cada estação traz mudanças que afetam o desenvolvimento das espécies, e o outono não foge à regra — com menos chuvas, ar mais seco e alterações no padrão de luz solar.

Vaso com lavanda exposto à luz natural — ideal para cultivo no outono, quando o clima é mais seco. Foto: artiststockphoto/Adobe Stock

Mas isso não significa complicação. Para Carol Costa, jornalista e especialista em jardinagem, o segredo está em adaptar os cuidados com informação e atenção. “A planta certa, no lugar certo, responde bem. Basta entender o que ela precisa”, resume ela ao Estadão.

Criadora do site Minhas Plantas, Carol compartilha orientações práticas que ajudam a cultivar com mais segurança e prazer — mesmo para quem ainda acha que não tem “mão boa”. “Jardinagem não precisa ser complicada. Quando você entende o ritmo das plantas, tudo flui.”

Luz é mais importante que tipo de vaso

O principal erro de quem começa é pensar que o tamanho do vaso determina o sucesso. Mas segundo Carol, o fator decisivo é a quantidade de horas de sol direto. “A maioria das pessoas acha que está tudo certo porque tem claridade, mas o que a planta precisa é sol mesmo. Claridade você que usa, planta faz fotossíntese”, diz.

Mesmo perto da janela, a planta pode receber apenas claridade difusa — o que pode não ser suficiente. Foto: Carol Costa

PUBLICIDADE Além disso, Carol lembra que, com a chegada do outono, o ângulo e a intensidade da luz solar também mudam. “O sol fica mais baixo no céu, e algumas janelas que recebiam bastante luz no verão passam a ter menos sol direto. É importante observar se o local ainda oferece as condições ideais”, explica.

Plantas pendentes como samambaia, jiboia e chifre-de-veado, por exemplo, sofrem quando colocadas no alto, longe do vidro da janela. “O sol entra em linha reta, não faz curva. Se a planta está a mais de dois metros da luz, ela está no breu.”

Outono favorece espécies mediterrâneas

Com menos chuvas e calor moderado, o outono é ideal para quem quer cultivar alecrim, lavanda, sálvia, orégano e tomilho. Essas espécies gostam de clima seco e sofrem com o excesso de umidade do verão. “A maioria das pessoas gosta delas, mas só agora elas vão se desenvolver bem”, explica Carol. Arbustos floridos, como a roseira e a camélia, também respondem melhor nessa época.

Rega pede observação

Apesar da redução das chuvas na estação, o solo leva mais tempo para secar. Por isso, a dica é usar o “dedômetro”: colocar o dedo na terra antes de regar. Se sair limpo, é hora de molhar. Se ainda tiver sujeira, o solo está úmido o suficiente. “Cada planta tem uma frequência. Em 15 dias observando, você aprende qual é a de cada vaso”, diz.

Técnica do “dedômetro” ajuda a entender se o solo ainda está úmido ou precisa de rega. Foto: Carol Costa

Carol lembra que não existe regra fixa — como “regar três vezes por semana” — porque tudo depende do tipo de vaso, substrato e ambiente. “Hoje temos uma diversidade enorme de materiais. Cada combinação segura água de um jeito.”

Ar seco queima as folhas

Borda da folha queimada pelo ar seco — problema comum em espécies tropicais no outono. Foto: Carol Costa

Outro alerta para o outono é o ressecamento das pontas das folhas, comum em plantas tropicais como jabuticabeira, filodendros, jiboia, lírio-da-paz, antúrios, ficus e ráfis. “É o ar seco, como se a planta estivesse no ar-condicionado o dia inteiro. Não adianta molhar a terra, tem que dar uma ducha nas folhas também”, explica. A técnica ajuda a amenizar o desconforto temporariamente e pode evitar danos maiores.

Troca de vaso nem sempre é necessária

Com a mudança de estação, Carol recomenda checar o estado das raízes: “Se estiver com muita raiz e pouca terra, talvez seja hora de um vaso maior. Mas tem planta que pode ficar no mesmo vaso por anos, como as orquídeas.” Um bom teste é dar leves batidas no vaso de plástico e puxar a planta com cuidado para observar o torrão.