Como cuidar de bambu-da-sorte? Veja o melhor lugar e o tudo sobre a planta da ‘prosperidade’

A propagação do bambu-da-sorte normalmente é realizada por meio de uma muda, que pode ser colocada no substrato ou na água. Para a água, é necessário apenas um recipiente limpo, de preferência o vidro, um exemplar da planta, e água filtrada (que evita excesso de cloro e impurezas no bambu).

Para que a muda receba uma sustentação maior, é possível também adicionar pedras de aquário ao vaso.