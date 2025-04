Como plantar pimenta com a própria pimenta?

Pimenta dedo de moça, uma das variedades muito usada como tempero na culinária brasileira. Foto: Werther Santana/Estadão

Os entusiastas de uma boa horta caseira sabem que usar temperos fresquinhos no dia a dia é um dos pequenos prazeres que alegram a vida. Nesse cantinho, um item saboroso que não pode faltar é a pimenta. Mas quem não gosta do sabor picante também pode apostar na plantinha, que tem fama de afastar mau-olhado, para decorar a casa.

Uma dica para jardineiros de primeira viagem é plantar a pimenta a partir da própria pimenta. Sim, se você já tem um pé de pimentinhas em casa, não precisa comprar sementes separadamente. O método é simples. Confira um passo a passo:

Escolha uma pimenta que esteja madura, de preferência na cor final da variedade; Corte a pimenta ao meio e retire as sementes com cuidado, evitando passar a mão no rosto - a capsaicina, composto químico responsável pela ardência, pode provocar irritações na pele; Lave as sementes em água corrente para retirar qualquer resíduo de polpa, o que reduz o risco de mofo; Prepare o solo com uma mistura de terra fértil, adubo orgânico e areia para garantir uma boa drenagem. Escolha vasos com furos no fundo para evitar acúmulo de água; Plante as sementes em uma camada superficial, cobrindo-as com uma fina camada de terra; Umedeça o solo com uma irrigação leve e coloque o vaso em um local bem iluminado, que receba luz solar direta - as pimentas precisam de cerca de seis horas dessa iluminação por dia.

Uma recomendação extra é secar as sementes antes do plantio, o que pode aumentar a taxa de sucesso do cultivo, uma vez que plantar sementes frescas pode facilitar o desenvolvimento de fungos. Basta deixar as sementes em um local arejado, longe da luz solar direta, por alguns dias.

Publicidade

Agora, basta ter paciência para ver seu novo pé de pimenta crescendo. Não existe tempo exato para que ele comece a dar frutos; isso depende da variedade da pimenta e das condições ideais de cultivo. Em média, uma planta começa a produzir frutos entre 90 e 150 dias após o plantio. As pimentas nada mais são que um fruto, pois resultam da fecundação das flores.