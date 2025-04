Da cozinha ao quarto: Veja novidades para casa e como o bom design pode ajudar no bem-estar

A cada ano cresce o número de apartamentos decorados em prédios do centro histórico, apresentados na Semana de Design de Milão. Este ano, três deles acabaram sendo alvo de todas as atenções pelo conteúdo e qualidade: o luminoso apartamento da fabricante escandinava de móveis Muuto, em Brera; o projeto Orizontti, concebido com base em diferentes paisagens, assinado por Daniel Bortotto e Geórgia Zanellato; e, por fim, o apartamento Molteni, uma das estrelas da constelação do design italiano, distribuído por três andares.

PUBLICIDADE São espaços nos quais os móveis, luminárias e revestimentos – muitos deles recém-lançados no Salão do Móvel de Milão ou no circuito fuorisalone – aparecem devidamente contextualizados em diferentes ambientes, oferecendo ao visitante novas perspectivas sobre como o design pode influenciar suas condições de bem-estar, além de pistas seguras do que está por vir no universo da decoração. Para se atualizar ou mesmo colocar sua casa no clima de Milão 2025, confira nossas indicações:

Hall de entrada

Hall de entrada do Molteni Apartment: Saem as plantas e espelhos e entram os objetos referenciais Foto: Molteni/Divulgação

Espécie de cartão de visitas, o hall de entrada costuma dizer muito sobre a personalidade de seus moradores e, no caso de Milão, como não poderia deixar de ser, do próprio caráter de seus habitantes. Limpos, minimalistas e até austeros, espaços como o hall do apartamento Molteni se distinguem, em geral, pela ausência de flores, plantas ou mesmo espelhos. No lugar deles, objetos referenciais, de desenho bem definido e forte personalidade, fazem as honras da casa.

Publicidade

Sala de estar

Sala de estar apresentada no Mutto Design Apartment, refletindo a luz natural e optando pelo minimalismo Foto: Mutto/Divulgação

O brilho metálico, presente tanto no revestimento dos sofás quanto no tecido das cortinas, reflete o máximo possível da iluminação natural – uma das fortes tendências observadas na temporada 2025. Tal característica salta aos olhos na composição da sala de estar do apartamento apresentado pela escandinava Muuto, em Milão. Um espaço que, em sintonia com o melhor da tradição local, aposta na essencialidade e no bom design, dispensando excessos de toda ordem.

Sala de jantar

Sala de jantar no Brera Design Apartment conta com cadeiras cujos encostos foram trançados a mão Foto: Valentina Sommariva/Divulgaç

A Marina de San Giorgio, em Veneza, define a composição cromática das paredes da sala de jantar do Brera Design Apartment. De dimensões acentuadas, a luminária Moon, de David Groppi, ilumina uma grande mesa de mármore travertino. Ao redor dela, cadeiras com estrutura de madeira e encostos trançados à mão, inspirados nos tecidos orientais, complementam o ambiente. Uma composição essencial, que tem no feito à mão um de seus principais atributos.

Cozinha

Cozinha apresentada no Mutto Design Apartment traz de volta a mesa e investe em plantas Foto: Muttto/Divulgação

Com ou sem ilha central, móveis avulsos ou planejados recobrindo as paredes – seja qual for sua configuração, a cozinha em Milão é, antes de tudo, um espaço para ser vivido. Assim, por meio da mesa, que volta a ocupar o centro do ambiente, cozinhar e comer se tornam duas atividades merecedoras de compartilhamento com família e amigos. E, de preferência, em um espaço concebido em tons suaves, com farta iluminação natural e na companhia de muitas plantas, como na proposta da Muuto.

Banheiro

Banheiro no Brera Design Apartment: preto e branco e sem excessos Foto: Valentina Sommariva/Divulgação

Impessoalidade é algo que não pode existir nos banheiros dos apartamentos milaneses, muito menos falta de atenção aos detalhes. Dentro de uma ótica que privilegia o design de cada objeto e se mantém longe de qualquer excesso, o banheiro do projeto Orizonti tem como base apenas os equipamentos essenciais, trabalhados em duas cores: branco e preto. O resultado, porém, supera as expectativas.

Publicidade

Dormitório

Dormitório no Brera Design Apartment: foco no descanso e em itens feitos à mão Foto: Valentina Sommariva/Divulgação

O deserto da Namíbia serve de referência para a composição do quarto apresentado no projeto Orizontti, no qual tons e materiais quentes sugerem uma harmonia natural. Um espaço dedicado inteiramente ao descanso, no qual os protagonistas são a cama de madeira e ferro forjado da Bolzano, além do guarda-roupa com portas recobertas por tecido bordado à mão – características que denotam a atual busca por materiais diferenciados e agradáveis ao toque na composição dos ambientes.

Quarto infantil

Quarto infantil com a Kids Collection da designer Paola Lenti: móveis sem lugar definido Foto: Maurizio Natta/Divulgação

Um dos lançamentos mais aguardados, os cobiçados móveis da designer italiana Paola Lenti acabam de ganhar versão infantil. Para comemorar, a designer apresentou, em seu ateliê, propostas de quartos infantis que não obedecem a uma ordem específica. Os móveis são apenas espalhados, e a disposição fica por conta do desejo da garotada. Como Paola faz questão de frisar, não se trata de uma mera redução de escala, mas de uma série de formatos lúdicos que podem ser deslocados e reinventados livremente pelas crianças.

Varanda

Varanda apresentada no Mutto Design Apartment atesta grande valor que se está dando às áreas externas e seus móveis Foto: Mutto/Divulga

Jamais se viu em Milão uma oferta tão grande de móveis prontos e adequados para ocupar áreas externas ou de transição, como quintais, terraços e varandas. Em consequência, as fronteiras se diluem, e esses espaços passam a receber o mesmo cuidado de edição e acabamento dedicado a ambientes considerados áreas nobres da casa. O que é comprovado pela quase sala de estar montada pela Muuto na varanda de seu apartamento em Brera.