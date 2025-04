Design de iluminação: Conheça as tendências em luminárias da Euroluce, em Milão; veja fotos

Em tempos de consciência ambiental ampliada, a luz tende a assumir um papel cada vez mais central no desenho dos espaços domésticos. Vista não mais como uma circunstância, mas como um recurso capaz de criar ambientes mais saudáveis e, até mesmo, mais seguros, a iluminação ganha uma nova dimensão. Ela não só faz as coisas tomarem forma, mas também ajuda a criar atmosferas e imprimir profundidade, tornando-se um elemento transformador que, apesar de imaterial, está ao alcance de todos.

Assim, é justamente em torno desse admirável mundo novo que orbitam os lançamentos da Euroluce: feira bienal de iluminação que ocorre no âmbito do Salão do Móvel de Milão, nos anos ímpares, reunindo hoje mais de 300 expositores – 46,5% dos quais não italianos. Ao longo do tempo, ela se tornou uma plataforma internacional de referência para o design de iluminação, graças à sua capacidade de fornecer uma imagem clara dos progressos do setor, impulsionada pelo trinômio tecnologia, inovação e sustentabilidade.

Muito em função das novas fontes de luz, como LEDs e OLEDs que, nos últimos anos, estimularam uma abordagem mais minimalista do objeto luminoso, na Euroluce 2025 a iluminação retoma sua dimensão ornamental.

Como no passado, ela não se restringe apenas à funcionalidade. Ainda que o foco esteja na força gráfica dos projetos, nas formas essenciais e geométricas e nas superfícies que se tornam transparentes ou que brincam com os reflexos e as sombras proporcionados pelos mais diversos materiais.

Evocando uma nuvem flutuante, a dimensão escultural da luz é plenamente exercida na Cloud, pendente da Axolight formado por cinco esferas, todas envoltas em tecido semitransparente. Mais do que um simples lustre, trata-se de um objeto que harmoniza forma e luz difusa, tornando-se um ponto focal em qualquer espaço. Flexível e à disposição do usuário, o arranjo assimétrico entre as esferas acrescenta ainda mais dinamismo e personalidade ao objeto, fazendo do lustre uma peça protagonista em qualquer ambiente.

Os pendente Cloud, da Axolight, na mostra Euroluce, do Salão do Móvel de Milão Foto: Axolight/Divulgação

Espaço permanentemente aberto à inovação tecnológica, o design das luminárias também se abre para novos formatos e materiais. A colaboração entre a Luceplan e o arquiteto e designer Umut Yamac culminou no lançamento da luminária de mesa – também em versão portátil – Posi. Uma peça que contempla o aspecto decorativo do artefato luminoso, inspirada na arte japonesa de arranjos florais, ikebana, ou “flores vivas”, com formas que sugerem os perfis de flores estilizadas.

“Posi é uma coleção lúdica e versátil de hastes biofílicas luminosas, disponíveis em diferentes alturas, que ‘florescem’ graças ao toque do usuário. Focadas no ritual familiar e delicado de distribuir as flores em um vaso, essas lâmpadas estimulam a interação, permitindo a criação de composições que se adaptam tanto aos espaços ao redor quanto ao clima do momento”, explica o designer.

Ele destaca que as três formas geométricas – cilíndrica (em duas alturas), cônica e circular – “ganham vida” apenas quando corretamente inseridas na base.

Posi, luminária de Umut Yamac, se inspira em arranjos florais Foto: Luceplan/Divulgação

Já Alicudi, Filicudi e Panarea, luminárias desenhadas por Alberto e Francesco Meda para a Foscarini, têm na pesquisa de novos materiais sua razão de existir.

Equilibrando artesanato e produção industrial, a coleção de pequenas luminárias suspensas é feita a partir da recuperação de lava vulcânica. Um projeto que combina experimentação e sustentabilidade, transformando restos de pedra lávica em criações únicas. “Ao contrário do mármore, a lava não é extraída: ela é coletada diretamente da montanha”, observa Francesco Meda.

Patenteado, o material utilizado na coleção é o resultado de um processo inovador. O uso de lava reciclada torna possível obter pequenas espessuras, de 8 mm a 10 mm, preservando a resistência e o impacto expressivo da lava natural.

Cada cúpula é, portanto, única, com uma textura de superfície irregular, aprimorada pela porosidade, que varia em relação ao calor e ao tamanho das partículas do material. Embora produzidas industrialmente, Alicudi, Filicudi e Panarea conservam seu caráter artesanal: o processo manual desencadeia variações únicas e não replicáveis em cada peça.

Os pendentes da Foscarini são feitos a partir da recuperação de lava vulcânica Foto: Giuliano Koren/Divulgação

Mas nem só de formas inéditas e materiais alternativos vive o mundo iluminado da Euroluce em Milão. Lançada em 1975, a luminária Sintesi foi o primeiro produto da Artemide assinado por seu fundador, o designer Ernesto Gismondi. Concebida como um sistema inteligente, ela é construída em torno de componentes simples, dando origem a uma família versátil. Sua estrutura é mínima, mas ajustável em ângulo e altura a partir de alguns elementos de metal dobrados.

Sintesi, a luminaria de Ernesto Gismondi lançada em 1975 Foto: Artemide/Divulgação

Assim, a Sintesi pode ser posicionada de várias maneiras para direcionar a luz, assim como pode ser dobrada para dentro de si mesma para se reduzir a uma embalagem compacta e plana. Seu design é direto e funcional, moldado por uma abordagem prática que está no cerne da filosofia de design de Ernesto Gismondi e, sob muitos aspectos, na própria essência do design produzido em Milão.