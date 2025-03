A nova mansão de Anitta viralizou nas redes sociais na última semana. O projeto traz elementos da natureza e da cultura brasileira, e foi elogiado pelo bom gosto.

Anitta mostrou em vídeo os detalhes de nova mansão de 1,5 mil m². Nas redes sociais, foi elogiada pelo bom gosto. Foto: Reprodução de vídeo @anitta via Instagram

Com 1,5 mil metros quadrados, a casa da artista é cercada pela mata da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Projetada pelo Studio Roca, a construção e a decoração mesclam referências artísticas de diferentes regiões do País. “Nossa cultura é uma mistura do que há de melhor no mundo. Essa receita formou o Brasil. Um misto de ancestralidade e descobertas próprias”, contou Anitta à Casa Vogue.

Publicações e programas especializados em arquitetura e decoração - como a Casa Vogue, que mostrou com exclusividade os detalhes - costumam fazer vídeos de tour pela casa de diferentes celebridades, nacionais e estrangeiras.

A seguir, conheça a mansão da cantora e os lares de outras personalidades que já deslumbraram os curiosos.

